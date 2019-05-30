Başkan Çolakbayrakdar, "Ramazanda 7'den 70'e Herkese Keyifli Akşamlar Yaşatıyoruz"

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri her gün farklı mahalleler de ayrı bir heyecanla devam ediyor.

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri her gün farklı mahalleler de ayrı bir heyecanla devam ediyor. Bu sefer de Mithatpaşa Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan ayı boyunca 7'den 70'e herkese keyifli akşamlar yaşattıklarını söyledi.



Mithatpaşa Mahallesi'nde devam eden Ramazan etkinlikleri sergilenen illüzyonist, kukla gösterisi, ateşbaz, meddah, Hacivat-Karagöz ve yarışmalar bölge sakinleri tarafından büyük bir beğeni ve ilgiyle izlendi. Etkinliğe katılarak çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayı boyunca Kayserililere keyifli akşamlar yaşattıklarını belirterek, "Etkinliklerimize vatandaşlarımız büyük bir teveccüh gösteriyor. Özellikle Hacivat-Karagöz gösterilerini büyük bir ilgiyle izleyen bölge sakinlerinin neşesine neşe katıyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ise farklı bir Ramazan yaşayarak, hatıralarında güzel bir anı oluyor. Ramazan ayında düzenlediğimiz etkinliklerle genç-yaşlı herkese keyifli akşamlar yaşatıyoruz. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Mevlam huzurlu Ramazan ve Bayram geçirmemizi nasip etsin. Bu vesileyle Kadir Gecesi'ni en içten dileklerimle tebrik ediyor başta ülkemiz olmak üzere İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.



Vatandaşlar ve çocuklar ise Ramazan ayı etkinlikleri dolayısıyla Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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