Son Dakika Haberleri: Başkan Çolakbayrakdar: "Sevgililer Gününde 25 Çiftin Nikahına Ev Sahipliği Yaptık"

Başkan Çolakbayrakdar: "Sevgililer Gününde 25 Çiftin Nikahına Ev Sahipliği Yaptık"

1 saat önce

Evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 25 çift 14 Şubat Sevgililer Gününde Kocasinan Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Başkan Çolakbayrakdar:
Evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 25 çift 14 Şubat Sevgililer Gününde Kocasinan Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Vatandaşların her zaman yanında yer alan Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, bu özel günde evlenen çiftlere sürpriz yaparak, nikahlarını kıydı.

Başkan Çolakbayrakdar'ın bizzat kıydığı nikah töreninde dünya evine girmenin mutluluğunu yaşayan genç çiftler 'Evet' diyerek yeni birer hayata adım attı. Başkan Çolakbayrakdar, genç çiftlere içinde Kur'an-ı Kerim, aile ilmihali, lokum, kahve, fincan takımı ve Türk Bayrağı bulunan nikah seti hediye etti. "Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmak bizleri mutlu ediyor." diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü;

"14 Şubat Sevgililer Gününde evlenmek isteyen çiftlerimizin nikahlarını kıydık. Kocasinan Belediyesi olarak 25 çiftin nikahına ev sahipliği yaptık. Vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak birer aile yuvalar kurulmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Değerlerimize sahip çıkan nice nice yuvalar oluşması dileğiyle dua ediyoruz. Allah tüm çiftlerimizi, mesut, bahtiyar etsin. Sevgi, saygı ve sadakatleri ömürleri boyunca daim olsun."

14 Şubat Sevgililer Gününde evlenen çiftler, unutulmaz anlarını ölümsüzleştirmek için aileleriyle birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:18 Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, 14 Şubat, Kocasinan, Güncel
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