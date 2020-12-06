Başkan Çolakbayrakdar: "Sokağa çıkma kısıtlamasını hizmete dönüştürdük" - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar: "Sokağa çıkma kısıtlamasını hizmete dönüştürdük"

06.12.2020 12:32
Başkan Çolakbayrakdar:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını hizmete dönüştürdüklerini belirterek, hizmetlerle Kocasinan'ın her bir noktasında 7 gün 24 saat kesintisiz vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını hizmete dönüştürdüklerini belirterek, hizmetlerle Kocasinan'ın her bir noktasında 7 gün 24 saat kesintisiz vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ahievran ve Yavuzselim Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarının tamamlandığı kısımda daha rahat ve daha güvenli bir şekilde kullanabilmesi amacıyla yol çizgi çalışması gerçekleştirildi. Güvenlik çizgilerinin çekildiği yolun çalışmalarını büyük bir titizlikle kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, mevsim şartları elverdiğince Kocasinan'da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak yüksek standartlarda yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Özellikle covid-19 sebebiyle tüm uyarılarını dikkate alarak, hassasiyet gösteren vatandaşlara teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, "Biz önce insan diyen bir medeniyetin, insanı yaşat ki devlet yaşasın, diyen bir anlayışın mensuplarıyız. Bunun için vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelmektedir. Bu çerçevede ilçenin en işlek ve kullanımı yüksek alanlarında etkin bir şekilde ilaçlama, dezenfekte ve hijyen temizliğini daha yaygın hale getirdik. Ayrıca Kocasinan'ımızın dört bir yanında hummalı bir şekilde yol çalışmalarımız sürüyor. İhtiyaç duyulan her alanda belediyenin hizmetleriyle 7 gün 24 saat kesintisiz vatandaşların yanındayız. Biliyoruz ki Ülke olarak birçok badirenin dayanışma ruhuyla ve el ele vererek üstesinden geldik. Allah'ın yardımı ve vatandaşlarımızın duyarlılığıyla bu süreci daha da güçlenerek atlatacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Bütün gayretimiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Kocasinan'da hemşehrilerimizin yaşaması içindir" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini "Unutmayalım ki alınan bu önlemler, hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı açısından son derece önemli ve değerlidir. Alınan her tedbir, geleceğimiz için, ailelerimiz için ve çocuklarımız için büyük önem taşıyor" diye noktaladı. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar: Sokağa çıkma kısıtlamasını hizmete dönüştürdük
Başkan Çolakbayrakdar: Sokağa çıkma kısıtlamasını hizmete dönüştürdük
Başkan Çolakbayrakdar: Sokağa çıkma kısıtlamasını hizmete dönüştürdük
Başkan Çolakbayrakdar: Sokağa çıkma kısıtlamasını hizmete dönüştürdük

Kocasinan Belediyesi, Yavuzselim Mahallesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar: 'Sokağa çıkma kısıtlamasını hizmete dönüştürdük' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız Siirt depreminin ardından oluşan derin yarıklar görüntülendi Bir günde 90 yeni koronalının görüldüğü ilçede alınan önlemler sonuç verdi: Vakalar sıfırlandı Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi
İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü         
12:19
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın         
10:20
Fransa Başbakanı Castex, taktığı gözlüğü fark etmeyerek ceplerinde aradı Fransa Başbakanı Castex, taktığı gözlüğü fark etmeyerek ceplerinde aradı         
10:03
ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir         
09:54
Koronavirüs denetiminden kaçmak için otomobilin bagajına saklandı Koronavirüs denetiminden kaçmak için otomobilin bagajına saklandı         
09:20
Prof. Dr. Ercan, Antalya depreminin ardından konuştu: Son yıllarda böyle bir deprem görülmedi, akıllara zarar Prof. Dr. Ercan, Antalya depreminin ardından konuştu: Son yıllarda böyle bir deprem görülmedi, akıllara zarar         
08:39
Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı         
07:35
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı         
21:56
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor         
21:43
Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı         
18:16
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 12:37:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Çolakbayrakdar: "Sokağa çıkma kısıtlamasını hizmete dönüştürdük" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei