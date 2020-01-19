Başkan Çolakbayrakdar Sosyal Market'i ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Çolakbayrakdar Sosyal Market'i ziyaret etti

6 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllüsü kapsamında hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuran Sosyal Market'i ziyaret etti.

Başkan Çolakbayrakdar Sosyal Market'i ziyaret etti, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllüsü kapsamında hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuran Sosyal Market'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, markete yeni gelen ürünleri inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan bölgesinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara, mağaza konforunda alışveriş keyfi yaşattıklarını söyledi.

Sosyal Market'in önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Sosyal marketimiz, 3 yıla yakın bir süredir Kocasinan bölgesinde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize hizmet vermektedir. Yaklaşık 3 bin 800 aile marketimizden yararlanmaktadır. Bu noktada yeni gelen toplam 13 bin 920 ürünü yerinde inceledik. Hemşehrilerimize devletin şefkat elini hissettirmek adına yaptığımız çalışmalar, vatandaşlarımız tarafından takdirle karşılanıyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, "Bütün gayretimiz, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmektir." şeklinde sözlerini tamamladı.

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:20 Kaynak: AA
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