Başkan Çolakbayrakdar, "Tarihi değerlere değer katıyoruz" - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar, "Tarihi değerlere değer katıyoruz"

11.03.2021 12:46
Başkan Çolakbayrakdar,

Kocasinan, Molu Mahallesi'ndeki Osmanlı mimarisine ait caminin düzenli bir şekilde yaptığı çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmasından dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, Başkan Çolakbayrakdar'a dualar ederek, övgüler yağdırdı.

Kocasinan, Molu Mahallesi'ndeki Osmanlı mimarisine ait caminin düzenli bir şekilde yaptığı çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmasından dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, Başkan Çolakbayrakdar'a dualar ederek, övgüler yağdırdı. Örnek bir sosyal belediyecilik hizmeti sunan Başkan Çolakbayrakdar ise yapılan hizmetlerle tarihi eserlere hak ettiği değeri verdiklerini söyledi.

Vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve huzurlu bir şekilde ibadet yapabilmeleri için 2014 yılında 'Cami Temizleme Ekibi' kurduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların huzurlu bir şekilde ibadet edebilmeleri için yoğun gayret gösterdiklerini vurguladı. Camilerin çevre düzenlemesi ve temizliği gibi hizmetlerle her zaman ve her şartta vatandaşların yanlarında olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Birlik ve beraberliğimizin sembolü olan camilerimiz, kutsal mekanlarımızdır. Belediye olarak camilerimizin, mescitlerimizin restore edilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için camilerimizin daha temiz olmasına özen gösteriyoruz. Bu süreçte de camilerimizde vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için azami özen gösteriyoruz. Her türlü önlemleri alarak, camilerimizin daha sağlıklı ve daha temiz olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu vesileyle ecdadımızdan miras aldığımız mukaddes değerlerimizi gelecek nesillerimize aktararak, Güçlü ve Büyük Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Daha güzel Türkiye için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ilelebet devam etmesini diliyorum. Rabbim, yaptığımız tüm ibadetleri kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kocasinan Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun olan ve tarihi camiyle ilgili anılarını anlatırken duygulanan Hayrullah Hacıalioğulları (78) ise "Dedelerimizin dedeleri zamanında yapılan tarihi caminin belediye bakımını yapıyor ve temizliyor. Sayın Başkanımızdan Allah razı olsun. Camimize çok iyi bakıyorlar. İşi gücü rast gitsin." dedi.

İbrahim Hacıalioğulları (42) da "Köyümüzün tarihi çok eski olduğu söylenir. Rivayetlere göre; buradan İpek Yolu geçermiş ve kervanlar burada mola verirlermiş o yüzden buraya 'Mola' ismini vermişler. Daha sonra ismi değişerek 'Molu' olarak adlandırmışlar. Tarihi camimiz, Osmanlı döneminde Mimarsinan yapısı olarak yapıldığı bilinmektedir. Şimdi ise belediyemiz çevre düzenlemesi yaptı ve bakımını yapmaktadır. Camimize girdiğimiz zaman içimiz açılıyor. Hizmetlerden dolayı Sayın Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Mehmet Orhan (70) ise "Belediyemiz düzenli bir şekilde gelip camimizin etrafını, içini temizliyor ve çevrenin bakımını yapıyor. Bundan iyisi olmaz Allah razı olsun Sayın Başkanımızdan işi gücü rast gitsin." şeklinde konuştu.

Ahmet Çıray (71) de belediyenin tarihi camiye çok iyi baktığını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Ahmet Bilgin (78) ise hizmetten hiç mahrum olmadıklarını vurgulayarak, yatırımlardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti.

Kayseri'nin en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve tarihi silueti yapılarla dikkat çeken Molu Mahallesi'ndeki Mimar Sinan yapımı Molu Cami'sini, Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından teknolojik temizleme cihazlarıyla, camilerin dış temizliğinin yanında halı, kapı, cam, ahşap ve kitaplık gibi alanları hijyenik olarak temizleniyor. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar, Tarihi değerlere değer katıyoruz
Başkan Çolakbayrakdar, Tarihi değerlere değer katıyoruz
Başkan Çolakbayrakdar, Tarihi değerlere değer katıyoruz

Kocasinan, Türkiye, Kayseri, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar, 'Tarihi değerlere değer katıyoruz' - Son Dakika


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