Başkan Çolakbayrakdar, telekonferans ile TBB Toplantısına katıldı - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar, telekonferans ile TBB Toplantısına katıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen 'Küresel Covid-19 sonrası Yeni Normal ve Belediyeler' konulu toplantısına telekonferans yöntemiyle katıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen 'Küresel Covid-19 sonrası Yeni Normal ve Belediyeler' konulu toplantısına telekonferans yöntemiyle katıldı. Kocasinan Belediyesi olarak bu süreçte neler yapılması gerekiyorsa anında yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'nin bu süreçte Dünya'ya örnek teşkil eden başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.

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Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kocasinan Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ettiklerini ve ihtiyaç duyulan her alanda hizmet ulaştırdıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Rabbim, inşallah içinde bulunduğumuz bu sıkıntıdan en kısa süre içerisinde şehrimizi, ülkemizi ve tüm dünyayı kurtarsın. Bu vesileyle hasta olanlara Mevlam, acil şifa versin. Her zaman dile getirdiğimiz gibi Türkiye'nin en büyük gücü birliği, beraberliği ve kardeşliğidir. Allah'ın yardımı ve vatandaşlarımızın duyarlılığıyla bu süreci daha da güçlenerek atlatacağımıza tüm kalbimle inanıyorum." diye konuştu.


İlçe genelinde yapılan hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: Özellikle yıllardır yaptığımız dezenfekte ve hijyen çalışmalarının bu süreçte önemi bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu. Geçtiğimiz süreç bazı konuları tecrübe etmemizi ve bazı konuların da ne kadar önemli ve değerli olduğunu gösterdi. Bunlardan bir tanesi de gıda güvenliği ve kendi kendine yetebilme noktasıdır. Kayseri'de yapılan tarım, ziraat ve hayvancılığın yaklaşık yüzde 20'si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Kendi yerel tohumlarımızla tarımsal üretim yapabilme noktasında bazı çalışmalar gerçekleştirdik. Siyez buğdayı, tıbbı ve aromatik bitkiler, badem ve ceviz ağacı gibi ürünlerle destek olduk. Yerel değerlerimize sahip çıkarak, onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması, markalaşması ve ekonomiye kazandırılması hususunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu süreçte yaptığımız hizmetlerin ne kadar önemli ve değerli olduğu ortaya çıkmış oldu. Hedefimiz, kendi yerel tohumlarımızı yetiştirmekle birlikte şehirden kırsala doğru göçü sağlayabilmektir. Bir yandan da dijital belediye olabilme noktasında teknolojiye yatırım yapıyoruz. Şu anda Türkiye genelinde teknolojiyi en iyi kullanan belediyelerden biriyiz. Tamamen dijitalleşmiş bir yönetim sistemimiz var. Bundan sonrada daha fazla teknolojiyi kullanarak vatandaşlarımıza hizmet götürebilmenin gayreti içerisinde olacağız."


Başkan Çolakbayrakdar, marka şehir olan Kayseri'yi yapılan hizmetlerle daha ileriye taşıyacaklarını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar, telekonferans ile TBB Toplantısına katıldı - Son Dakika
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