Başkan Çolakbayrakdar, "Toplumun Her Kesimine Hizmet Üretiyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, toplumun her kesimine yönelik hizmet ürettiklerini, bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde engellilere pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Anadolu Sakatlar Derneği'ni ziyaret etti. Engellilerle yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, Dernek Başkanı Eftal Özkartal ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti. Engellilerin toplumsal hayatta daha aktif bir şekilde yer alabilmeleri için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm engellilerin önündeki engelleri kaldırma gayreti içerisinde olduklarını ifade etti. Eğitimden sanata spordan kültüre hayatın her alanında engelli vatandaşlara destek olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Toplumun her kesimine hizmet ediyoruz. Her kesimin beklentilerine, taleplerine ve yaşam şekillerine uygun bir şekilde şehir inşa ediyoruz. Engelliler de toplumumuzun bir parçasıdır ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Kardeşlerimize elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Sosyal tesisler, yaşam alanları, parklar ve çevre düzenlemesi gibi hizmetlerimizle yanlarında oluyoruz. Yapılan hizmetleri her geçen gün artırarak devam ettiriyoruz." diye konuştu.



Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra Zihinsel Engellilerin Eğitimi-Rehabilitasyonu ve İstihdamı Derneği Kurs Merkezi Başkanı Hasan Aykülteli'nin misafiri oldu. Engellilerin sosyal hayata katılımlarına büyük önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Engelli vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Özellikle bu tesisler, engelli kardeşlerimizin aileleriyle birlikte rahat vakit geçirdiği mekanlar oluyor. Bunlar özveriyle yapılan hizmetlerdir. Engelli kardeşlerimize hizmet veren herkesi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Ziyarette dernek başkanları ise engelliler için yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

