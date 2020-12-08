Kocasinan Belediyesinde kışa hazırlık - Son Dakika

Kocasinan Belediyesinde kışa hazırlık

08.12.2020 12:08
Kocasinan Belediyesinde kışa hazırlık, System.String[]

Kayseri'de Kocasinan Belediyesinin kışın yaşanabilecek olumsuzlara karşı önlemler aldığı bildirildi.

Kayseri'de Kocasinan Belediyesinin kışın yaşanabilecek olumsuzlara karşı önlemler aldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların kış mevsimini daha rahat geçirmeleri için gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirtti.

Belediye araçlarının bakımının da yapılarak kış için hazır hale getirildiğini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Araçlar kış şartlarına uyum sağlayacak şekilde bakım ve onarımdan geçirildi. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında olası soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerini aldı. Bu önlemler içerisinde greyder, yol tuzlama araçları, kamyonlar, kaldırım temizleme araçları var. Ayrıca asfalt şantiyesinin deposunda mevcut buzlanmaya karşı kullanılacak olan 5 bin ton tuz alımı yapıldı. Yaşanabilecek olası buzlanma olaylarına karşı gereken tüm önlemler alındı. Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz vatandaşımızın güvenliği ve memnuniyetidir."

Kocasinan Belediyesinde kışa hazırlık
Kocasinan Belediyesinde kışa hazırlık
Kocasinan Belediyesinde kışa hazırlık

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesinde kışa hazırlık - Son Dakika


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