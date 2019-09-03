Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye'de en büyük kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olduklarını söyledi.



Kocasinan ilçesinin kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan bir bölge olduğunu ve bu konuya ciddi manada emek verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle birlikte sosyal dönüşümü de aynı anda gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yavuzlar ve Gaziosman Mahallesi'nin giriş kapısı konumundaki Yunus Emre mahallesinde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdikleri bilgisini veren Başkan Çolakbayrakdar; "Uğurevler, Seyranı, Ziya Gökalp'ın bir kısmı ve Yenidoğan Mahallesi'ni de içerisine alan mahallelerin tamamı imarsız yapılaşmanın yoğunlukta olduğu bölgelerdir. Buralarda yaptığımız dönüşümle birlikte Bekir Yıldız Bulvarı'nın 750 metrelik eksik kalan kısmı da kamu bütçesinden bir kuruş çıkmadan dönüşümle çözümlenmiştir ve kullanılır vaziyettedir" diye konuştu.



Bölgelerin ihtiyacı olan; okul, sosyal tesis, pazar yerleri ve yaşam alanların inşasının dönüşümle birlikte gerçekleştirildiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şöyle devam etti; "Çok ciddi manada ehemmiyet verdiğimiz Yunus Emre mahallemiz anlaşma sağlamak için üç buçuk yıl uğraştığımız en önemli yerlerin başında gelmektedir. Vatandaşlarla tek tek görüşerek, burada dönüşüm projemizi hayata geçirdik. Bütün gayretimiz, bölgedeki çocukların daha güzel çevrede yaşaması içindir. Bunları yaparken de kentsel dönüşüm kanunu çıkartarak, bizlerin işlerini kolaylaştıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Çıkarılmış olan kanunla birlikte daha hızlı bir şekilde dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz. Kocasinan'ın değişim ve dönüşümü noktasında daha iyi yerlere varması için gayret gösteriyoruz." Kentsel dönüşümün vatandaşa hizmet olarak hızlı bir şekilde sunulabilmesi için 3 farklı yöntemden geçtiğinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü;



"Bunlardan en önemli taraf mülkiyet sahipleridir. Allah'a şükürler olsun ki, geldiğimiz noktada vatandaşlarımız; 'Kocasinan Belediyesi var ise ben de varım, yoksa yokum' diyor. Bizim de belediye olarak bu projeleri yapacak gücümüz var. Bunların hepsi bu şehir için yapılmaktadır. Kocasinan bölgesinde tabiri caizse iğne oyası örer gibi tek tek dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Her bölgenin farklı özellikleri var. Kocasinan Belediyesi olarak bizimki kadar yoğun bir alanda dönüşüm planı yapan ikinci bir ilçe belediyesi yoktur. Bunların hepsi; 3,5 yıl tek tek vatandaşlarla görüşünce ve onların yaşadığı zor koşulları anlayınca oluyor. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada da vatandaşlarımızın hayatlarını daha da güzelleştirmek için elimizden geleni yapacağız."



İyi Parti Grubu adına konuşan İyi Parti Meclis Üyesi Kazım Yücel ise "Kentsel dönüşüm Projeleri ile ilgili meclise gelen bütün kararlarla ilgili evet oyu verdik. Kentsel dönüşümde Sayın Başkanımıza olumlu koşullar altında her zaman sınırsız bir şekilde desteğimizi devam ettireceğiz" dedi. - KAYSERİ