Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye Şampiyonlarını ödüllendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye Şampiyonlarını ödüllendirdi - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye Şampiyonlarını ödüllendirdi

6 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Genç, Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Kayseri'ye altın ve bronz madalya kazandıran Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü boks sporcularını makamında ağırladı.

Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye Şampiyonlarını ödüllendirdi, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Genç, Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Kayseri'ye altın ve bronz madalya kazandıran Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü boks sporcularını makamında ağırladı. Sevinçlerini Başkan Çolakbayrakdar ile paylaşan Milli Sporcu Hikmet Gül Türkmen ve Yağmur Tayyar, desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, madalyalarını İdlib Şehitlerine atfettiklerini bildirdiler.


Üst Minik Kadınlar müsabakalarında Türkiye Şampiyonu olan 70 kiloda 13 yaşındaki Hikmet Gül Türkmen ve Yıldız Kadınlar Müsabakası'nda Türkiye üçüncüsü olan 60 kiloda 14 yaşındaki boks sporcusu Yağmur Tayyar, Milli Boks Antrenörü Fatih Töme ile birlikte Başkan Çolakbayrakdar'ı makamında ziyaret etti. Şampiyonlukta Başkan Çolakbayrakdar'ın ve Kocasinan Belediyesi'nin büyük bir payı olduğunu söyleyen sporcular, desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Spor Kulübü'müzdeki sporcularımızın yeni başarılarına şahitlik ediyoruz. Hem Türkiye Şampiyonu olan Hikmet Gül Türkmen hem de Türkiye üçüncüsü olan Yağmur Tayyar'ı tebrik diyor, başarılarının devamını diliyorum. Sporcularımıza emek veren başta Fatih Töme hocamız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Kocasinan Spor Kulübü çatısı altında her branşta başarılı sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz. Alt yapıdan yetişen minik sporcularımız, almış oldukları bayrağı daha üst seviyelere çıkarmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Gençlerimiz için yapmış olduğumuz hizmetler neticesinde sporcularımızın burada olduğu gibi daha nice başarılara imza atacağına inanıyorum. Daha büyük başarılar için tüm sporcularımıza desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.


Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Milli Boks Antrenörü ve Türkiye Boks Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Töme ise, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, "Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü boksta hem Kayseri'yi hem de Türkiye'yi temsil etmektedir" dedi.


Başkan Çolakbayrakdar, Hikmet Gül Türkmen ve Yağmur Tayyar'ı başarılarından dolayı tebrik ederek, Cumhuriyet altını ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyaca ünlü uygulama Airbnb, Kanada'da 25 yaş altına ev kiralamayı durdurdu
Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Rejim ordusu, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının bulunduğu Serakib'i kuşattı Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'na sert tepki: Kepazelik ve soysuzluktur

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:43:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye Şampiyonlarını ödüllendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]