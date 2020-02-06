Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye Şampiyonlarını ödüllendirdi - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Genç, Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Kayseri'ye altın ve bronz madalya kazandıran Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü boks sporcularını makamında ağırladı. Sevinçlerini Başkan Çolakbayrakdar ile paylaşan Milli Sporcu Hikmet Gül Türkmen ve Yağmur Tayyar, desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, madalyalarını İdlib Şehitlerine atfettiklerini bildirdiler.



Üst Minik Kadınlar müsabakalarında Türkiye Şampiyonu olan 70 kiloda 13 yaşındaki Hikmet Gül Türkmen ve Yıldız Kadınlar Müsabakası'nda Türkiye üçüncüsü olan 60 kiloda 14 yaşındaki boks sporcusu Yağmur Tayyar, Milli Boks Antrenörü Fatih Töme ile birlikte Başkan Çolakbayrakdar'ı makamında ziyaret etti. Şampiyonlukta Başkan Çolakbayrakdar'ın ve Kocasinan Belediyesi'nin büyük bir payı olduğunu söyleyen sporcular, desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Spor Kulübü'müzdeki sporcularımızın yeni başarılarına şahitlik ediyoruz. Hem Türkiye Şampiyonu olan Hikmet Gül Türkmen hem de Türkiye üçüncüsü olan Yağmur Tayyar'ı tebrik diyor, başarılarının devamını diliyorum. Sporcularımıza emek veren başta Fatih Töme hocamız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Kocasinan Spor Kulübü çatısı altında her branşta başarılı sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz. Alt yapıdan yetişen minik sporcularımız, almış oldukları bayrağı daha üst seviyelere çıkarmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Gençlerimiz için yapmış olduğumuz hizmetler neticesinde sporcularımızın burada olduğu gibi daha nice başarılara imza atacağına inanıyorum. Daha büyük başarılar için tüm sporcularımıza desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Milli Boks Antrenörü ve Türkiye Boks Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Töme ise, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, "Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü boksta hem Kayseri'yi hem de Türkiye'yi temsil etmektedir" dedi.



Başkan Çolakbayrakdar, Hikmet Gül Türkmen ve Yağmur Tayyar'ı başarılarından dolayı tebrik ederek, Cumhuriyet altını ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. - KAYSERİ