Son Dakika Haberleri: Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızın, Refah Seviyesini Yükseltmek İçin Çalışıyoruz"

Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızın, Refah Seviyesini Yükseltmek İçin Çalışıyoruz"

1 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Belediye Başkan Adaylığından dolayı tebrik ziyaretinde bulunan Kocasinan Ziraat Odası yönetimini ve muhtarları misafir etti.

Başkan Çolakbayrakdar,
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Belediye Başkan Adaylığından dolayı tebrik ziyaretinde bulunan Kocasinan Ziraat Odası yönetimini ve muhtarları misafir etti.

Toplumun her kesimini düşünerek hareket ettiklerini ve bu doğrultuda projeler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Metropol belediye olmamıza rağmen Kayseri tarımının yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği ve yüksek oranda katma değerli ürünlerin üretildiği 48 kırsal mahalleyi bünyesinde barındıran Kocasinan, bu yönüyle çiftçinin ve üreticinin de en büyük destekçisi konumundadır. 10 bin yıllık tarihi geçmişe sahip siyez buğdayının ve tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirildiği Kocasinan, gelecek sağlıklı nesillerin yetişmesine de öncülük etmektedir. Kocasinan'da yaşayan ve geçimini çiftçilik yaparak sağlayan vatandaşlarımızın emeğine saygı duyuyor, onlara her türlü desteği vereceğimizin bilinmesini istiyorum. Onların, doğdukları topraklarda yaşamalarını sağlayarak refaha ulaştırmak için yeni dönemde de projeler üretmeye devam edeceğiz. Şehrimizi kalkındırmak için el birliğiyle çalışacağız. Çiftçi kardeşlerimizle birlikte Kocasinan'da yeni ürünler üretebilmenin önünü açıp, onların daha iyi koşullarda yaşamalarına katkı sağlayacağız. Gayretimiz, Kocasinan'ı tarım, eğitim, bilim, kültür, sanat, spor ve sağlık merkezi yapmak, modern bir dünya şehrinin vizyonuna taşımaktır." diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar'ı, Kocasinan Belediye Başkan Adaylığından dolayı tebrik eden Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ise "Bu zamana kadar başkanımızın mahallelerimize büyük katkısı oldu. Birlikte güzel hizmetler gerçekleştirdik. Kocasinan delindiği zaman Kayseri'nin en çok tarımın ve hayvancılığın yapıldığı yer olarak bilinmektedir. Başkanımız, ilçemizin yüzölçümü büyük olmasına rağmentüm mahallelerimize asfalt, yol, alt yapı, çevre düzenlemesi ve kaldırım çalışmaları gibi birçok hizmete imza attı. Biz sizden çok memnunuz. Desteğimiz sizinle. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyor, adaylığınız hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Mahalle muhtarları da Kocasinan Bölgesinde yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:40 Kaynak: İHA

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