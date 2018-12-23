Son Dakika Haberleri: Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızın Yaşamaktan Keyif Alacağı Bir Kocasinan İnşa Ediyoruz"

Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızın Yaşamaktan Keyif Alacağı Bir Kocasinan İnşa Ediyoruz"

3 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yakut Mahallesi'nde tamamlanan çalışmaların yanı sıra yapımı devam eden yol, kaldırım, çevre düzenlemesi, otopark ve park alanlarında incelemelerde bulundu.

Başkan Çolakbayrakdar,
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yakut Mahallesi'nde tamamlanan çalışmaların yanı sıra yapımı devam eden yol, kaldırım, çevre düzenlemesi, otopark ve park alanlarında incelemelerde bulundu. Yeni Kocasinan'ı inşa etmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif alacağı bir Kocasinan inşa ediyoruz" dedi.

Yeni Kocasinan'ı adım adım şekillendiren Başkan Çolakbayrakdar, Başkan Yardımcılarıyla birlikte Yakut Mahallesinde cadde cadde, sokak sokak gezerek, saha çalışması gerçekleştirdi. Yaptığı incelemeler esnasında mahalle sakinlerinin hatırını sormayı da ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

İlçeye yeni yeşil alanlar kazandırarak, vatandaşların hoş vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Yaptığımız çalışmalar mahallemizin çehresini değiştirdiği gibi bölgenin gelişimini de hızlandırdı" dedi.

Hava şartları el verdiğince tüm alanlarda olduğu gibi park yapım işlerinin de aksatılmadan devam ettiğinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Her yönüyle büyüyen ve gelişen Kocasinan da ihtiyaç duyulan her hizmeti vatandaşlarımıza götürmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmalarımız, ilçenin dört bir yanında yoğun bir şekilde sürmektedir. Özellikle ilçemizin genelinde mevcut parklarımızı yenilerken bölgeye yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmayı da ihmal etmiyoruz. Yeni yaptığımız parkların daha renkli, daha güzel ve daha ferah bir görünüme kavuşması için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Yaptığımız parklar, alışılmışın dışında daha fonksiyonel ve modern yapılar diyebiliriz. Bölgenin yapısına uygun projelerle bölge sakinlerinin talepleri doğrultusunda yapılan bu parklar, tam bir yaşam alanına dönüşüyor. Parklarımızı ailelerin çocukları ile birlikte gelebileceği ve iyi vakit geçirebilecekleri şekilde hazırlıyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine, daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmek içindir. Bu mahallelerimizde olduğu gibi ilçemizin her mahallesinde yeni projeler gerçekleştirerek, vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif alacağı bir Kocasinan'ı inşa edeceğiz. Tüm çalışmalarımızın ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve geliştiğini sözlerine ekledi.

Mahalle sakinleri ise yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:09 Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel
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