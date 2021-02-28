Başkan Çolakbayrakdar: "Vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif alacağı bir Kocasinan inşa ediyoruz" - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar: "Vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif alacağı bir Kocasinan inşa ediyoruz"

28.02.2021 12:32
Başkan Çolakbayrakdar:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm uygulama alanlarından biri olan Ahievran Mahallesi'nde hayata geçirilecek projelerin yer tespitinde bulundu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm uygulama alanlarından biri olan Ahievran Mahallesi'nde hayata geçirilecek projelerin yer tespitinde bulundu. Saha incelemesi gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif alacağı ve mutluluk duyabileceği bir Kocasinan inşa ediyoruz" dedi.

Yeni Kocasinan'ı adım adım şekillendiren Başkan Çolakbayrakdar, başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle birlikte Ahievran, Kocasinan ve Yavuzselim Mahallesi'nde cadde cadde, sokak sokak gezerek, saha çalışması gerçekleştirdi. Yaptığı incelemeler esnasında mahalle sakinlerinin hatırını sormayı da ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Herkesin daha mutlu ve daha huzurlu yaşayabilecekleri bir Kocasinan'ı inşa etmek için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde altyapı, üstyapı, çevre düzenleme ve kentsel dönüşüm çalışmaları gibi vatandaşımızın beklentileri doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Baharla birlikte başlayacak olan yol, çevre düzenleme ve park yapımı gibi çalışmalarımız, bölgenin çehresini değiştirecek. Özellikle vatandaşımızın konforunu artıracak ve onların daha huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacak şehrin değişik bölgelerinde hizmetleri hayata geçirebilmek için sahada yer tespitinde bulunduk. Ayrıca proje çalışmalarımızın uygulama noktasında sahada tespitlerini yapıyoruz. Çalışmalarımızla hemşehrilerimin keyif alabileceği bir Kocasinan inşa ediyoruz. Tüm çalışmalarımızın ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve geliştiğini sözlerine ekledi. Bölge sakinleri ise yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar: Vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif alacağı bir Kocasinan inşa ediyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif alacağı bir Kocasinan inşa ediyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif alacağı bir Kocasinan inşa ediyoruz

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar: 'Vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif alacağı bir Kocasinan inşa ediyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Karacayı vurup parçalara ayıran 7 kişi suçüstü yakalandı Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor
Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti         
00:20
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam         
23:53
Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı         
22:35
Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi         
21:59
BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı         
21:10
Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı         
19:34
Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor         
18:09
Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü         
17:02
İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı         
16:57
Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu         
15:56
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı         
09:49
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı         
09:12
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
Tesadüf eseri dedesine ait arsadan yol geçtiğini öğrenen vatandaş mirasına sahip çıktı Tesadüf eseri dedesine ait arsadan yol geçtiğini öğrenen vatandaş mirasına sahip çıktı         
00:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 01:41:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Çolakbayrakdar: "Vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif alacağı bir Kocasinan inşa ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei