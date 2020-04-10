Başkan Çolakbayrakdar, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Çolakbayrakdar, kaymakamlık ile Kocasinan Belediyesi işbirliğinde oluşturulan Kocasinan Vefa Sosyal Destek Grubu'na ziyaret gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun büyük fedakarlıkla çalışan ekibine teşekkür eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm çalışmaları hassasiyetle yürütüyoruz. Bu süreçte sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların talepleri için seferber olan ekiplerimiz, onların ihtiyaçlarını karşılıyor. Özellikle ilçemizde yaşayan tüm ihtiyaç sahibi ailelere devletimizin şefkat elini ulaştırıyoruz. Başımızın tacı olan büyüklerimiz, bizim için çok önemli ve değerlidir. Bu noktada zaman mefhumu gözetmeksizin görevlerini ifa eden kardeşlerimize bu fedakarca davranışlarından dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."