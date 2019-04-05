Son Dakika Haberleri: Başkan Çolakbayrakdar, "Yaşam Alanı, Kayseri'nin Görünen Yüzü Olacak"

Başkan Çolakbayrakdar, "Yaşam Alanı, Kayseri'nin Görünen Yüzü Olacak"

1 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin sosyal yaşamına renk katan yeni ve farklı projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, içerisinde biyolojik göletin de bulunduğu yeni bir sosyal yaşam alanının şehrin görünen yüzü olacağını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar,
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin sosyal yaşamına renk katan yeni ve farklı projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, içerisinde biyolojik göletin de bulunduğu yeni bir sosyal yaşam alanının şehrin görünen yüzü olacağını söyledi.

İstasyon Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve açılış için gün sayan toplamda 4 bin metrekare alana sahip, biyolojik göletin yer aldığı yeni bir sosyal yaşam alanının çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, yaşam alanının sosyal anlamda Kayseri için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Kocasinan'a değer katan ve çehresini değiştiren projelere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, "En önemli işlerimizin başında, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, onları gündelik yaşamları içerisinde mutlu kılacak yaşam alanları inşa etmek geliyor. Bu çerçevede tematik yapısıyla Kayseri'de bir ilk olan çalışmamız, hızlı bir şekilde tamamlandı. Şehrimize biyolojik göletin bulunduğu bir yeni yaşam alanı kazandırdık. Yaşam alanı, Kocasinan'a ve Kayseri'ye renk katacak ve yeni bir alanda hemşerilerimiz keyifli vakit geçirecekler. Burası 7'den 70'e herkesin kendilerine ait bir şeyler bulabileceği mekan olarak hizmet verecek. İnşallah en kısa zamanda hemşerilerimizin hizmetine sunacağız ve sosyal belediyecilik faaliyetlerimizi bir adım öteye taşımış olacağız. Şimdiden birçok belediyeye örnek teşkil eden bu proje, Kocasinan Belediyesi'nin doğaya verdiği değerin de bir göstergesi niteliğindedir. Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için bu ve buna benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı geleceğe taşıyacak projeleri birer birer hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Oturma teraslarının da yer aldığı yaşam alanın içerisinde; sporseverler için yürüyüş yolu, çocuklar için oyun alanı, büyükler için ise rahatlıkla dinlenebilecekleri pergolalar, banklar ve kamelyalar yer alıyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:58 Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Kayseri, Güncel
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