Başkan Çolakbayrakdar, yatırımlarını anlattı - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 5 yılda gerçekleştirdikleri yatırım ve projeler hakkında bilgi verdi.

Çolakbayrakdar, kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde gerçekleştirilen yatırım ve projeler hakkında gazetecilere bilgi aktardı.

Belediyecilik tarihinin en yoğun yıllarını yaşadıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Sosyal tesislerimizle beraber bir çok yatırım yapıyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çözümler üretiyoruz. Belediyemiz bünyesindeki akademilerden toplam 86 bin 774 kişi faydalandı. Burada öğrencilere robotik kodlama eğitimleri veriyoruz. Teknolojik eğitim alan bir nesil oluşturma çabasındayız. Her yaştan kişilere teknoloji tabanlı eğitim veriyoruz. Marifetli kadınlar yeteneklerini burada keşfediyor. ERASMUS mesleki eğitim projesi kapsamında Litvanya'dan gelen misafirlerimiz bile oldu. Kocasinan akademinin sınırları Türkiye'yi aştı. 65 yaşındaki Hatun Karaca okuma yazma öğrendi. İnsanların azmini boşa çıkarmıyoruz. Bu yüzden tesislerimizin sayısını artırmaya çalışıyoruz. Hedefimiz teknolojinin merkezini Kocasinan akademi yapmak. Gençlik merkezlerimizde farklı alanlarda kurslarımız var. Başarılı çocuklarımızı yurt dışındaki bilim merkezlerine gönderiyoruz. General Emir'de bulunan akademide çocuklarımız model uçak yapıyor."

Vatandaşların gönüllerine dokunan hizmet yapmayı ilke edindiklerini belirten Çolakbayrakdar, guliten hassasiyeti olan vatandaşlara belediye olarak yardım ettiklerini, bu konuda 1685 paket yardım yapıldığını söyledi.

Belediye olarak gece gündüz demeden çalıştıklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Bir milyon metrekare çevre düzenlemesi yaptık. İlçemizde kişi başına düşen park alanımız 14,94 metrekare. İnsanların daha güzel bir çevrede yaşaması için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.