Başkan Çolakbayrakdar, "Yepyeni Bir Kocasinan İnşa Ediyoruz."

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yepyeni bir Kocasinan inşa ediyoruz. İlçemizde yaşayan 400 bin nüfusun hak etmiş olduğu yaşam standartlarına ulaştıracağız" dedi.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilenAK Parti Kocasinan Danışma Meclisi toplantısına katılarak önemli açıklamalarda bulunan Başkan Çolakbayrakdar, 4 yıldır Kayseri'de yaşayan vatandaşlara hizmet ulaştırdıklarına dikkat çekerek, "Göreve geldiğimden bu yana gece-gündüz demeden ilçemize hizmet etmeye çalıştım. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle yeniden Kocasinan Belediye Başkan Adayı olarak halkımızın karşısına çıktık, inşallah 31 Mart'ta milletimizin iradesiyle şehrimizde her kesime hizmet etmek için devam edeceğiz. Merkezdeki en büyük yüzölçümüne sahip belediye olarak bütün mahalleleri tek tek gezerek, vatandaşlarımızın taleplerini bire bir dinledik. 7'den 70'e herkesin daha güzel yaşayabileceği bir Kocasinan'ı inşa etmek için projeler hayata geçirdik ve hizmetler sunduk. Bu kapsamda Türkiye'ye model olan örnek çalışmaları hayata geçirdik. Çözüm Merkeziyle 7/24 çalışan bir belediye olarak Kayserimize hizmet ediyoruz.Yapacak çok işimiz var. Allah nasip ederse projelerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Kocasinan'daki birçok mahallenin değişime, dönüşüme ve yenilenmeye ihtiyacı olduğunu tespit ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu çerçevede kentsel dönüşüm bizim için olmazsa olmazımızdı. Kocasinan'da ihtiyaç duyulan mahallelerimizde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı başlattık. İlçe belediyesi ölçeğinde 9 bölgede dönüşüm çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışmalarımız, Türkiye'ye örnek niteliğindedir. Dönüşümle ilçemizin sosyal ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Dönüşümle Kocasinan'ımızın çehresini değiştirmeye devam edeceğiz. İlçemizde yaşayan 400 bin nüfusun hak etmiş olduğu yaşam standartlarına ulaştıracağız. Parklardan tesislere, yollardan çevre düzenlemesine kadar tüm ihtiyaç duyulan hizmeti yerine getireceğiz. Yepyeni bir Kocasinan'ı el birliğiyle inşa edeceğiz."



Toplumun her kesimine hizmet ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, bundan sonrada ilçede yaşayan her kesimin gönlünü kazanacak projeler üreteceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

