Başkan Çolakbayrakdar, "Yerli ve milli üretimle ekonomiye büyük katkı sağlıyoruz" - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar, "Yerli ve milli üretimle ekonomiye büyük katkı sağlıyoruz"

15.12.2020 12:14
Başkan Çolakbayrakdar,

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hizmete sunulan projelerle yerli ve milli üretime destek vererek, ülke ekonomisine büyük katkı sağladıklarını vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hizmete sunulan projelerle yerli ve milli üretime destek vererek, ülke ekonomisine büyük katkı sağladıklarını vurguladı.

Yerli Malı Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Çolakbayrakdar, yaptığı hizmetlerle yerli ve milli üretime destek verdiklerini belirterek, "Kocasinan Belediyesi olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşleri Sayın Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği yerli ve milli üretim seferberliğine tam destek oluyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız hizmetlerde yerli malı kullanımına büyük özen gösteriyoruz. Bunlardan biri olan Çözüm Merkezimizin yazılımının tamamen belediye personeli tarafından yerli ve milli imkanlarla yapılması ve yüzde yüz yerli üretim olan 'Asfalt Plenti' hizmetimiz gibi birbirinden önemli yatırımlarımızı hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle tesislerimizde bugün gençlerimizin yazılımını kendilerinin yaptığı ve model olarak ürettiği İHA'lar ile robotlar, yarın ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak. Kocasinan Akademi çatısı altında birçok branşta eğitim veriyoruz. Kursiyerlerin almış oldukları eğitim sonunda ortaya çıkardıkları eserler, hem yerli malı kullanımının öneminin göstergesi olurken hem de yerli üretim olan ürünleri kullanmaya da teşvik ediyor. Ayrıca bu eğitimler sayesinde hanım kardeşlerimizin meslek edinmeleri ve sosyalleşmeleri noktasında katkı sağlamış oluyoruz. Böylece öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. Bu vesile ile ülke ekonomisine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, "Güçlü ve Büyük Kocasinan' için tüm alanlarda yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar, Yerli ve milli üretimle ekonomiye büyük katkı sağlıyoruz
Başkan Çolakbayrakdar, Yerli ve milli üretimle ekonomiye büyük katkı sağlıyoruz
Başkan Çolakbayrakdar, Yerli ve milli üretimle ekonomiye büyük katkı sağlıyoruz

Ahmet Çolakbayrakdar, Yerli Malı, Kocasinan, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar, 'Yerli ve milli üretimle ekonomiye büyük katkı sağlıyoruz' - Son Dakika


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