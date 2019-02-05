Son Dakika Haberleri: Başkan Çolakbayrakdar, "Zabıta Ekiplerimizle Vatandaşlara Huzurlu Bir Ortam Sunuyoruz"

Başkan Çolakbayrakdar, "Zabıta Ekiplerimizle Vatandaşlara Huzurlu Bir Ortam Sunuyoruz"

4 dakika önce

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Mithatpaşa Zabıta Amirliği'nde görevli zabıta ekibini ziyaret etti.

Başkan Çolakbayrakdar,
Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Mithatpaşa Zabıta Amirliği'nde görevli zabıta ekibini ziyaret etti. Görevli personellerle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, " Zabıta ekiplerimiz, vatandaşlarımıza daha güvenli, daha sağlıklı ve daha düzenli bir yaşam alanı oluşturmak için gayret sarf ediyorlar" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, zabıta ekiplerinin, belediyenin sahadaki görünen yüzü olduğunu vurguladı. Zabıta ekiplerinin gece-gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Zabıta ekiplerimiz, vatandaşlarımıza daha güvenli, daha sağlıklı ve daha düzenli bir yaşam alanı oluşturmak için gayret sarf ediyorlar. Belediyemizin dışarı bakan yüzü olan zabıta, hem hukuki hem de vicdanı olarak olaylara yaklaşmaktadır. Ekiplerimiz, hizmetlerini adaletli bir şekilde yapmaktadır. Bundan dolayıdır ki zabıta ekipleri, vatandaşlarımızın sığınabileceği güven kapısıdır. Bu güven, inşallah bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da devam eder. Bize düşen ise vatandaşlarımıza devletimizin şefkatini, gülen yüzünü ve huzur veren yapısını sunmaktır. Belediye olarak şehirde yaşayan herkesin daha huzurlu bir şekilde yaşamaları için elimizden geleni yapacağız. Gayretimiz, çabamız, vatandaşlarımızı mutlu ve memnun etmektir." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, "Özveriyle çalışan tüm zabıta ekiplerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" diyerek noktaladı.

Başkan Çolakbayrakdar'a ziyaret sırasında Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç ve Zabıta Müdürü Şaban Yakupoğlu da eşlik etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:07 Kaynak: İHA

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