Başkan Çolakbayraktar çiftçilerle bir araya geldi - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kalkancık Mahallesi'nde hasat yapan çiftçilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, ziyarette yaptığı konuşmada, çitçilerin kapalı devre sulama sistemiyle hem ürünlerinde daha fazla verim aldığını hem de ürün çeşitliliğiyle bölgenin kaderinin değiştiğini belirtti.

Kocasinan'ın her bir köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığını hatırlatan Çolakbayrakdar, "Çiftçilerimizin bir yıllık emekleri bugün burada hasat oluyor. Bölgemizin özellikle Yamula Barajı'ndan kapalı devre sulama sistemine geçmesiyle birlikte çitçilerimizin yüzü güldü. Sulu tarımla hem ürünlerden daha fazla verim alması sağlandı hem de ürün çeşitliliği arttı. Bu noktada hububat ürünlerin hasadı yapılıyor ama önümüzdeki günlerde ay çekirdeği ve şeker pancarı gibi farklı ürünler bölgemizde hasat edilecek." ifadelerini kullandı.