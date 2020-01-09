Başkan Cömertoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Cömertoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Cömertoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

6 saat önce

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Cömertoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Mesajında 10 Ocak 1961 tarihinin Türk basın tarihinde önemli bir yeri olduğunu belirten Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu,"Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Sadece ulusal değil, yerel bazda da, yönetenlerin icraatlarında daha dikkatli ve sorumlu davranmasını sağlayan en önemli güç hür ve tarafsız basındır. Kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basın, demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biridir. En zor şartlara rağmen dünyanın farklı bölgelerinde, çatışma ortamlarında can güvenliklerini riske atarak görevlerini yerine getirmeyi amaçlayan gazetecilerin; halkı, doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır. Bu vesile ile toplumsal sorumluluğunu yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı - MALATYA

Gazeteciler Günü, Haluk Cömertoğlu, Arapgir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:56 Kaynak: İHA
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