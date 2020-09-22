Başkan Çondur, TOBB Konsey Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda TOBB Ticaret Borsaları Konsey Üyesi Fevzi Çondur, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı'na katıldı.

Pandemi sürecinde TOBB olarak yapılan çalışmalardan ve takip edilen konulardan bahseden TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, tarım sektöründeki durum, ürün piyasası ve sorunları hakkında borsa başkanları ile fikir alışverişinde bulundu. Görüşülen konular, ilgili bakanlıklara, kamu kurumlarına iletilecek talep ve öneriler detaylandırıldı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yeni pamuk sezonu üzerine konuştu. Çondur, pamuk maliyetlerinin 2019 yılına göre 2020 yılında yüzde 30 artış gösterdiğini ve bir destekleme beklenildiğini dile getirdi. Üretim rakamının ise 400 bin tonun altında gerçeklemesini öngördüğünü söyleyen Çondur, bu yıl ki destekleme rakamının 80 kuruştan 1 lira 50 kuruş seviyelerine çıkarılmazsa önümüzdeki yıl pamuk üretim alanlarının Ege Bölgesi'nde daralma yaşayabileceğini belirtti. Ayrıca çırçır fabrikalarının yangın sigortalarıyla ilgili reasürans şirketleri ile aralarında yaşanan sıkıntıları dile getirdi.

Son olarak dünyada birinci sırada yer alan Aydın İnciri hakkında konuşan Çondur, İzmir Limanı'na giden partilerin geri dönmesinin ihracatçıyı olumsuz etkilediğini bu noktada Aydın'a da Zirai Karantina Müdürlüğü'nün açılmasının ürünün yerinde işlenmesine ve ihracatçıya fayda sağlayacağına değindi. - AYDIN