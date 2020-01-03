Başkan Çondur; "Türkiye'nin otomobili ile küresel bir marka olacağımızın inancındayız" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Çondur; 'Türkiye'nin otomobili ile küresel bir marka olacağımızın inancındayız' - Son Dakika Ekonomi

Başkan Çondur; "Türkiye'nin otomobili ile küresel bir marka olacağımızın inancındayız"

7 saat önce

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Türkiye'nin otomobili ile küresel bir marka olacaklarının inancında olduklarını açıkladı.

Başkan Çondur;

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Türkiye'nin otomobili ile küresel bir marka olacaklarının inancında olduklarını açıkladı.


TOGG'un Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtıldığı "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" ve Bilişim Vadisi Resmi Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sivil toplum kuruluşlarıyla sektör temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilmişti.


Türkiye'nin Otomobili hakkında değerlendirmede bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "2017 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulunda Cumhurbaşkanımız yerli otomobil üretimi için TOBB camiasına çağrıda bulunmuş ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu bu önemli görevi üstlenmişti. Bugün ülkemizde 2022 yılında elektrikli yerli otomobil üretilmeye başlanması için atılan adımlar ile ülkemizin 60 yıllık hayalini gerçekleştiren, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dünyada en önemli sektörler arasında yer alan otomotiv sektöründe Türkiye'nin otomobili ile küresel bir marka olacağımızın inancındayız" dedi. - AYDIN

Türkiye, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:18 Kaynak: İHA
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