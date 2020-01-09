Başkan Çopuroğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, büyük emek sarf ederek, mesleğin getirdiği zorluklara karşın kamuoyunu aydınlatma, bilgilendirme noktasında görevini en iyi şekilde yapan basın mensuplarının demokraside önemli bir görevi ifa ettiğini belirterek, "Basın mensuplarımızın 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutluyorum" dedi.



Başkan Şaban Çopuroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolaysıyla bir mesaj yayımladı. Çopuroğlu mesajında, şunları söyledi:



"Bazı dönemlerde yaşanan demokrasinin askıya alındığı süreçlerde maalesef ülkemizde hak ve özgürlükler, basın özgürlüğü de askıya alınırken ciddi anlamda baskılar yaşandığını biliyoruz. Bu süreçlerle birlikte Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerek başbakanlığı, gerekse Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunduğu süreçlerde son 16 yılda ülkemiz genelinde ciddi reformlar yapılmıştır. Bu reformlarla birlikte Türk basınının zenginleşmesi, çeşitlenmesi, demokratik ve özgürlükçe bir yapıya kavuşmasına da vesile olmuştur. Bu yönüyle demokrasinin vazgeçilmezi olan basın, basın çalışanlarının daha iyi hizmet vermesini, kamuoyunu aydınlatılmasını noktasında yaptığı görevi önemsiyoruz. Biz biliyoruz ki; günün her saatinde haber peşinde koşarak emek sarf eden, zor şartlar altında görevlerini yerine getiren, sorumluluk duygusu içinde toplumu aydınlatmaya çalışan, halkın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getiren, kentimizle ilgili tanıtımı ve sosyal etkinlikleri konusunda, ekonomik anlamda gelişmesine yaptıkları haberlerle katkı sunan değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Bundan sonraki hayatlarında ve mesleklerinde başarılar diliyorum." - KAYSERİ