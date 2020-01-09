Başkan Çopuroğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çopuroğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika

Başkan Çopuroğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

6 saat önce

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, büyük emek sarf ederek, mesleğin getirdiği zorluklara karşın kamuoyunu aydınlatma, bilgilendirme noktasında görevini en iyi şekilde yapan basın mensuplarının demokraside önemli bir görevi ifa ettiğini belirterek, "Basın mensuplarımızın 10 Ocak...

Başkan Çopuroğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı, System.String[]

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, büyük emek sarf ederek, mesleğin getirdiği zorluklara karşın kamuoyunu aydınlatma, bilgilendirme noktasında görevini en iyi şekilde yapan basın mensuplarının demokraside önemli bir görevi ifa ettiğini belirterek, "Basın mensuplarımızın 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutluyorum" dedi.


Başkan Şaban Çopuroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolaysıyla bir mesaj yayımladı. Çopuroğlu mesajında, şunları söyledi:


"Bazı dönemlerde yaşanan demokrasinin askıya alındığı süreçlerde maalesef ülkemizde hak ve özgürlükler, basın özgürlüğü de askıya alınırken ciddi anlamda baskılar yaşandığını biliyoruz. Bu süreçlerle birlikte Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerek başbakanlığı, gerekse Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunduğu süreçlerde son 16 yılda ülkemiz genelinde ciddi reformlar yapılmıştır. Bu reformlarla birlikte Türk basınının zenginleşmesi, çeşitlenmesi, demokratik ve özgürlükçe bir yapıya kavuşmasına da vesile olmuştur. Bu yönüyle demokrasinin vazgeçilmezi olan basın, basın çalışanlarının daha iyi hizmet vermesini, kamuoyunu aydınlatılmasını noktasında yaptığı görevi önemsiyoruz. Biz biliyoruz ki; günün her saatinde haber peşinde koşarak emek sarf eden, zor şartlar altında görevlerini yerine getiren, sorumluluk duygusu içinde toplumu aydınlatmaya çalışan, halkın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getiren, kentimizle ilgili tanıtımı ve sosyal etkinlikleri konusunda, ekonomik anlamda gelişmesine yaptıkları haberlerle katkı sunan değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Bundan sonraki hayatlarında ve mesleklerinde başarılar diliyorum." - KAYSERİ

Gazeteciler Günü, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meclis'e sunulacak torba yasada patronlar için asgari ücret desteği de yer alıyor
Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin Okulunu değiştiren liseli Cihan, öldürülmekten kurtulamadı

Son Dakika Haberleri
19:48 İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu - Son Dakika
19:48 "Yalnızlığın Mis Kokmalı" sergisi Nişantaşı'nda açıldı - Son Dakika
19:48 Malatya'da çaldığı 9 motosikleti satmak isteyen şüpheli yakalandı - Son Dakika
19:48 Yargıtay üyeleri, Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini ziyaret etti - Son Dakika
19:46 İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu - Son Dakika
18:42 Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler - Son Dakika
18:27 Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 19:48:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Çopuroğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]