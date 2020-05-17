Başkan Çopuroğlu:

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile bir mesaj yayımladı. İl Başkanı Çopuroğlu mesajında, "19 Mayıs 1919, Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin ve devamında Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının müjdecisi olmuştur. Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" dedi.



AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, milli ve manevi günlerimizin bu yıl korona virüs salgını nedeniyle alışılmış olan kutlamalarını gerçekleştiremediklerini ifade ederek, bu yıl yaşanan ve herkesi üzen bu gelişmenin gelecek yıl son bularak hep birlikte bayramları, özel günleri kutlayacaklarını dile getirdi. Çopuroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, şu ifadelere yer verdi;



"19 Mayıs 1919, Samsun'a çıkışla birlikte Gazi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının tarihi olmuştur. 19 Mayıs 1919 milletimizin kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiğini tarihtir. Milletimizin bağımsızlığın müjdecisi olan bugün yine milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde, azimle, cesaretle, büyük bir kararlılıkla ve inançla verdiği o eşsiz mücadele ile Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırılmıştır. Bağımsızlık mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs 1919 tarihinin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, ülkemizin teminatı olan gençlerimize ne kadar değer verildiğinin de bir göstergesi olmuştur. Gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatıdır. Bizler de bugün gençlerimize verdiğimiz değer ile onların yetişmesinde sağlanan imkanlar en üst seviyeye çıkartılmıştır. Partimizde her zaman gençleri önemli bir noktaya koyarak, onların milli ve manevi, günümüz şartlarına uygun en iyi eğitimler alarak ülkelerine katkı sağlayan birer fert olmalarını sağlamakta ve gençlerimizle gurur duymaktayız. Bu vesile ile milletimizin özelliklede gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için Kurtuluş Savaşı başta olmak üzere bugüne kadar ülkemizin birlik ve bütünlüğü için şehit olan kahramanları rahmetle yad ediyoruz." - KAYSERİ