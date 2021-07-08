Başkan Çopuroğlu Ankara'da - Son Dakika

Başkan Çopuroğlu Ankara'da

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan toplantıya katıldı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan toplantıya katıldı. AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in başkanlığında yapılan toplantıya katıldı. 81 il başkanı, kadın kolları başkanı ve gençlik kolları başkanlarının katıldığı toplantıda Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, 19 bin yeni üye nedeniyle İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'na teşekkür etti. - KAYSERİ

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