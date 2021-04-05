Başkan Çopuroğlu: "Avukatlık kamunun vicdanıdır" - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Hakkın ve adaletin toplumun bütün kesimlerinde sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayan, en temel hak ve özgürlüklerin korunması açısından çok önemli konumda olan avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlar, adaletin tecellisi için verdikleri bu kutsal mücadelede başarılar dilerim" dedi.

Başkan Çopuroğlu açıklamasında; "Yargı sisteminin en önemli unsuru olan savunma hakkı temel haklar arasında öncelikli olanıdır. Savunma hakkının uygulayıcısı olan avukatlar, üstlendikleri bu önemli sorumlulukla ülkede yaşayan tüm bireylerin temel haklarını kanunlar çerçevesinde kullanmalarını sağlayarak, yargı bağımsızlığını da güvence altına almaktadır. Ayrıca vatandaş ve devlet ilişkilerinin çağdaş bir zemine oturtulmasında önemli bir görev üstlenmekte olan avukatlar, hukuku üstün kılmak ve adaletin terazisinden ayrılmamakla devlete ve devletin kurumlarına olan bağlılığı da güçlendirmektedirler. Adalete ve adil yargılanmaya herkesin bir gün ihtiyacı olacağı düşüncesinden hareketle güçlüden yana değil haktan yana tavır alabilen bir anlayışın temsilcisi olan avukatlara her dönemde ve her ortamda ihtiyaç vardır. Zira avukatlık kamunun vicdanıdır. Hakkın ve adaletin toplumun bütün kesimlerinde sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayan, en temel hak ve özgürlüklerin korunması açısından çok önemli konumda olan avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlar, adaletin tecellisi için verdikleri bu kutsal mücadelede başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ