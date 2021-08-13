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Başkan Çopuroğlu: "Hedefimiz 2023'de 15 milyon üye" - Son Dakika

Başkan Çopuroğlu: "Hedefimiz 2023'de 15 milyon üye"

13.08.2021 10:39
Başkan Çopuroğlu:

AK Parti'nin kuruluşunun 20. yılı ile ilgili açıklama yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ülkeye yapılan kazanımların olduğu döneme denk gelmekten mutlu olduklarını söyleyerek, "Hedefimiz 2023'de 15 milyon üye" dedi.

AK Parti'nin kuruluşunun 20. yılı ile ilgili açıklama yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ülkeye yapılan kazanımların olduğu döneme denk gelmekten mutlu olduklarını söyleyerek, "Hedefimiz 2023'de 15 milyon üye" dedi.

Kayseri İl Teşkilatı olarak üye kaydında Türkiye'de ilk 3'te olduklarını söyleyen Şaban Çopuroğlu, "20 yılını doldurmuş bir partiyiz. Türkiye'de iz bırakan, tarihe not düşülmüş ve birçok iyi işlere imza atılmış bir partinin mensubuyuz. Altyapıdan üst yapıya, hava limanlarından şehir hastanelerine kadar birçok eserin kazanıldığı bir döneme denk gelmiş olmaktan ziyadesi ile mutluyuz. Biz il teşkilatı olarak, genel merkezimizin bize verdiği talimatlar çerçevesinde çalışmalara devam ediyoruz. Bu çalışmalar da fiziken kişinin kendi ıslak imzasının olduğu müracaatı ile olabiliyor. Dolayısı ile ıslak imzanın olduğu müracaatı vatandaşlarımız yaptıktan sonra, il teşkilatındaki arkadaşlarımız tek tek sisteme girmek sureti ile kişinin de cep telefonuna üyeliğiniz hayırlı olsun diye mesaj atmak sureti ile gerçekleşen bir çalışma bu yapılan. Zaman zaman yapılan farklı yorumlara açıklık getirsin diye belirtiyorum, biz de Türkiye içerisinde ilk 3 ilden bir tanesiyiz yaptığımız üyelik sayılarının nispetinde. Son 1 yıl içerisinde on binlerce yeni üye kazandırdık. Buradan da arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Güzel çalışkan bir teşkilatımız var" dedi.

Çopuroğlu, 2023 seçimlerine emin adımlarla yürüdüklerini ve hedeflerinin 15 milyon üye olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu çerçevede önümüzdeki hedefleri de bir araya getirdiğimizde, 2023 yılında bu kıvamda çalışmamız halinde herhalde 15 milyon üyemizin olduğu siyasi parti olarak tarihe geçeceğiz diye ümit ediyorum. 15 milyon üyesi olan bir partinin, muhalefet partilerine üstünlüğü şudur, onların aldığı oy oranından daha çok bizim üyemiz olacak. Bu da tek tek çalışmak, emek vermekle olabiliyor. Öyle ki zaman zaman ilçelerde, mezralarda üyelik çalışması yaparken görüntülenmiş arkadaşlarımız var. Bunların bizi ziyadesi ile memnun ettiğini söylemek istiyoruz. Zaman zaman meydanda zaman zaman farklı yerlerde olmak sureti ile çalışmalara devam ediyoruz. Tüm bunları toparlayacak olursak inşallah 2023 seçimlerine emin adımlarla ilerliyoruz." - KAYSERİ

AK Parti, Türkiye, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Çopuroğlu: 'Hedefimiz 2023'de 15 milyon üye' - Son Dakika


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