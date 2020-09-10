Başkan Çopuroğlu: "Kongrelerimize birlik ve beraberlik içerisinde devam ediyoruz" - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu yaptığı açıklamada; "Teşkilat olarak Kocasinan ilçemizde başlayan 7. Olağan Kongremize, sayın cumhurbaşkanımızın liderimizin talimatlarına uygun olarak birlik ve beraberlik içerisinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam ediyoruz" dedi.

Başkan Çopuroğlu açıklamasında; "Tomarza İlçe Başkanlığına Erhan Şahin, Sarıoğlan İlçe Başkanlığına Ahmet Cerit ile devam ederken Akkışla İlçe Başkan Adayımız Özgür Özuzun'a ise muvaffakiyetler diliyor, şu ana kadar canla başla bu davaya görevini yapan Akkışla İlçe Başkanımız Hayrullah Dündar'a üstün hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendileri her daim bu davanın onurlu bir neferidir. Kayserimiz için inandığımız yolda AK kadrolarımızla birlikte emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bu yolda değişen bayrak değişimleri ise gücümüze güç katıyor. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Rabbim millete hizmet yolunda hayırlı hizmetlerimizin devamını nasip eylesin" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ