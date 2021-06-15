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Başkan Çopuroğlu: "Milletvekillerinin çalışması otomatik sisteme kaydediliyor" - Son Dakika

Başkan Çopuroğlu: "Milletvekillerinin çalışması otomatik sisteme kaydediliyor"

15.06.2021 13:22
Başkan Çopuroğlu:

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, belediye başkanları ve milletvekillerinin çalışmalarının sisteme otomatik kaydedildiğini, seçimlerde adayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirli kriterlere göre belirleneceğini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, belediye başkanları ve milletvekillerinin çalışmalarının sisteme otomatik kaydedildiğini, seçimlerde adayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirli kriterlere göre belirleneceğini söyledi. Kayseri Şeker Fabrikası'nın yapılacak olan seçimiyle ilgili de Başkan Çopuroğlu; "Çiftçimiz nereye oy verirse biz onunla çalışırız" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; sanayicilerin bazı ürünlerin fiyatlarından şikayetçi olduğunu söyleyerek; "Sanayicilerle zaman zaman görüşüyoruz. Bir araya geldiğimizde bizden talepleri oluyor. Bunlardan bir tanesi sunta, suntalam gibi gibi ürünlerin bulamadığından şikayetçiler. Bize bir bilgi geldi, dediler ki; 'Kayseri'deki tedarikçiler mdfyi stokluyorlar, mal satmıyorlar'. Malın pahalı olması kötü bir şey ama stoklanması çok kötü bir şey. Tarafları tek tek dinledik böyle bir şey yapan var mı? Varsa böyle bir şey ne Kayseri tüccarına yakışır, ne inandığımız dine yakışır ne de siyaseten yanlış olur diye uzun uzun konuşmalar yaptık. Şikayet eden arkadaşlarımız depoda mal stoklanmadığını ancak fiyatın yüksek olduğunu söyledi. Fiyatın yüksek olması çok doğru ve başka bir şey. Plastik hammadde ile şikayetler vardı. Yavaş yavaş bu iş oturuyor. Tüm dünyada bu var. Türkiye'deki fiyat artışlarına baktığımız zaman aslında bizim ham madde üreticilerimizin biraz önünden alınmış olunuyor. Dünyada mdfnin 280 Euro olduğunu söylediler. Dünyada 280 iken kimse 'yok kardeşim ben 15-20 Euro'ya satıyorum' diyemez" dedi.

"Belediye başkanlarımız makamlarını hak ediyor"

Mevcut belediye başkanlarının hakkıyla çalıştıklarını ifade eden Başkan Çopuroğlu; "Biz eğer belediye başkanlarımızla olan diyaloğumuzu ve diğer şeylerle olan diyaloğumuzu '17-0 daha ne yapabiliriz' diyerek yan gelip yatabilirdik. Öyle olunca ne olacak, bıraktığınız gibi bulamıyorsunuz. Üzerine koymanız lazım. Çünkü bu seçim her 5 senede bir geliyor. Çok ilginç bir şey daha yaptık. Daha önce belediye başkan adayı göstermediğimiz belediye başkanlarımızla da yakın diyalog içerisindeyiz. Belediye başkanlarımızın mevcut bulundukları makamları hak ettikleri, hakkıyla da çalıştıkları kanaatindeyim" diye konuştu.

"Seçimlerde listeler tazelenir mi?

Milletvekillerinin sahadaki çalışmalarının otomatik olarak sisteme kaydedildiğini ve seçim döneminde kimin çalışıp çalışmadığına bakılacağını aktaran Başkan Çopuroğlu; "Hiçbir arkadaşıma 'şunu girin, bunu girmeyin' demem. Niye diyeyim salak mıyım?" dedi. Çopuroğlu; "Belediye başkanlarımızın hepsi genç. Milletvekilleri seçimine 2 sene var. Sayın cumhurbaşkanımız kimi işaret eder bilmem ama biz milletvekillerimizin çalışmasını şöyle yorumluyoruz; kriterlerimiz şunlar. Milletvekilinin sahadaki çalışmaları. Milletvekilinin çalışmaları belli, her gün sisteme giriliyor. Bugün mesela Taner bey, Hülya hanım Kayseri'de. Hangi belediye başkanımız nereye gitmiş sisteme giriliyor. Dolayısıyla sayın cumhurbaşkanımız önüne alacak, kimin çalışıp çalışmadığına bakacak. Sayın cumhurbaşkanımız isterse 'Getirin Kayseri'yi' dediğinde bir özet var. Hakkaniyetle bilgi giriliyor. Hiçbir arkadaşıma 'şunu girin, bunu girmeyin' demem. Kim nerede, ne iş yapıyor otomatik olarak giriliyor. Girildiği zaman da karşılığını görüyor. Milletvekilliği seçimlerinde tabi ki şu da olacak. Temayül olacak. İkincisi vatandaş içerisinde anket çalışması yapıldı. Sonuçlar elhamdülillah bizim açımızdan iyi. Anket çalışması dışında 'gizli müşteri' dediğimiz bir faktörümüz var. Dolayısıyla milletvekillerimizde bunların hepsine bakılıyor" şeklinde konuştu.

"Çiftçi kime oy verirse onunla çalışırız"

Yakın zamanda yapılacak olan Kayseri Şeker Fabrikası'nın seçimiyle alakalı da görüşlerini belirten Başkan Çopuroğlu; çiftçinin oyunu verdiği isimle çalışacaklarını kaydetti. Çopuroğlu; "Kayseri Şeker'de 7 Temmuz'daki seçimde bildiğim kadarıyla Erkan Öztürk isminde bir beyefendinin adaylığıyla alakalı yazılar var. Ben analiz uzmanı değilim. Hüseyin Akay'ı da dinliyoruz. Biz; özellikle çiftçimize 'şuraya oy ver' modunda değiliz. Çiftçi zaten yapılan işlemi, cebine gireni görüyor. Elde ettiğiyle kanaati neyse oyunu kullanır. 'Ahmet'e oy ver, Mehmet'e oy ver' gibi kıstasla çıkarsak yanlış yaparız. Bizim kafamızda herhangi bir adres tarif etme söz konusu değil. Ama Hüseyin Akay başkanımız bilançolarını çarşaf çarşaf yayınlıyor. Elde ettiği bilgilerle varsa farklılık vatandaş zaten şikayet ediyor. Bizim açımızdan çiftçimiz nereye oy verirse biz onunla çalışırız" ifadelerini kullandı.

"Yakın zamanda EYT ile ilgili bir çalışma yok"

Yakın tarihte EYT ile ilgili bir çalışma olacağını duymadığını da aktaran AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; "Vatandaş istiyor ki 'ben parayı yatırdım, neyi bekliyorum'? Bununla alakalı yakın bir zamanda ben çalışma olduğunu duymadım. Yakın tarihte açıklanabilirliğiyle alakalı bende bir bilgi yok. 2023 seçimlerine gelindiği zaman bir çalışma olur mu? Bende böyle bir bilgi yok. O gün geldiğinde farklı bir şey olursa hep birlikte paylaşırız" dedi. - KAYSERİ

Başkan Çopuroğlu: Milletvekillerinin çalışması otomatik sisteme kaydediliyor

cumhurbaşkanı, Kayseri Şeker, AK Parti, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Çopuroğlu: 'Milletvekillerinin çalışması otomatik sisteme kaydediliyor' - Son Dakika


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