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Başkan Çopuroğlu mobilya üreticileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Çopuroğlu mobilya üreticileriyle bir araya geldi

01.06.2021 13:07
Başkan Çopuroğlu mobilya üreticileriyle bir araya geldi, System.String[]

Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla kentteki mobilya üreticileriyle bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; "Tüm gayretimiz Kayseri'deki istihdama ve ticarete çok büyük katkı sağlayan mobilya sanayicimizin her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla kentteki mobilya üreticileriyle bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; "Tüm gayretimiz Kayseri'deki istihdama ve ticarete çok büyük katkı sağlayan mobilya sanayicimizin her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla birlikte kademeli normalleşme süreci başladı. Sürecin başlamasıyla birlikte AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, kentteki mobilya üreticileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Sanayicilerle mobilya sektöründeki sorunların çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Çopuroğlu; "Cumhurbaşkanımızın dün akşam saatlerinde açıkladığı kısıtlamalarla ilgili rahatlama dönemine başlamış bulunuyoruz. Cumartesi günleri piyasanın açık olması, insanların hafta içi birikmiş taleplerinin cumartesi günü tedarik etmesiyle alakalı bir hareketlilik olacağı gündemimizde. Bu çerçevede Kayserimizin dinamiklerinden olan mobilya üreticileri her fırsatta bir araya geldiğimiz sanayicilerimiz. Bugün de onlarla bir araya gelmek istedik. Sebebi de şu; son dönemde mobilya malzemelerindeki yüksek fiyat artışlarının hem sebepleri hem sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerine sorduğumuz şu; 'ürünü olduğu halde piyasaya sürmek istemeyen kimselere şahitlik ediyor musunuz'? Bu konuyla alakalı eğer ürünü zam gelecek diye satmayan insanlar var ise bilinmesi gerektiğini söyledik. Kendileri de Kayseri üzerinde böyle bir firmanın olmadığını ifade ettiler. Bundan ziyadesiyle memnun olduk. Kayseri tüccarı dürüst tüccar; piyasada fiyatı artsın diye ürünü saklamak hem dinen hem ticareten doğru olmadığını ifade ettik. Onlar da böyle bir durumun olmadığını ancak dünya piyasalarındaki bu fiyat artışından tedirginlik duyduklarını söylediler. Sanayiciler, ihracata çok düşük fiyatla ürün satıldığından bahsettiler. Kendi aramızda yaptığımız istişarede içeride fiyat yüksek ise ihracatta neden ucuz satıldığı. Birtakım çalışmalar yapıp tekrar bir araya geleceğiz. Tüm gayretimiz Kayseri'deki istihdama ve ticarete çok büyük katkı sağlayan mobilya sanayicimizin her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte hem yaz geliyor, hem düğün sezonunun başlıyor olması sebebiyle pandemi yasaklarıyla kısmen kapsamının daraltılmış olması sebebiyle önümüzdeki dönemde hem imalatçılarımızın hem de perakende ciddi satışlar olacağını tahmin ediyoruz. Bu çerçevede şehrimizin daha çok pay almasıyla ilgili çalışma yapıyoruz" dedi.

"Kısıtlamalar azaldıkça daha yüksek tempoyla çalışmaya devam edeceğiz"

Kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte parti teşkilatı olarak sahada olan çalışmalara devam edeceklerinin de altını çizen Başkan Çopuroğlu; "Cumhurbaşkanımızın dün yaptığı açıklamalar çerçevesinde normalleşme bir ölçüde başlamış oldu Biz de bunun devamında zaten sahadayız ama daha fazla sahada olmamız gerekiyor. Kısmet olursa bu günden itibaren tekrar sahada olmaya devam ediyoruz. Yine, yeniden sahalarda oluyoruz. İlk ziyaretimize İncesu'da başlayacağız. Hem vatandaşın, hem esnafın hem de teşkilatın içinde zaten vardık, olmaya gayret edeceğiz. Milletvekillerimiz, TBMM'de çalışma olmadığı zaman diliminde Kayseri'deler. Teşkilatımızın yaptığı programlar çerçevesinde zaman zaman Yeşilhisar'da, bir bakıyorsunuz Sarız'da, zaman zaman tarlada bir çiftçiyle hemhal ederken görüyorsunuz. Daha çok görmeye devam edeceğiz. İnşallah programlarımızı bu çerçevede gerçekleştireceğiz. Kayseri'de toplam yönetim kurullarıyla beraber 2 bin 750 kadar teşkilat mensubumuz var. 200 binden fazla üyemiz var. Tüm teşkilatlarımızla inşallah sayın cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2023 yılı Haziran ayında yapılacak olan seçime 2 sene kaldı. 2 sene zarfında sahada olmaya devam etmemiz, şimdiye kadar yaptığımız siyasi çalışmaya devam etmemiz gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Bundan sonraki süreçte kısıtlamalar daha da azaldıkça daha yüksek tempoyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Başkan Çopuroğlu mobilya üreticileriyle bir araya geldi

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çopuroğlu mobilya üreticileriyle bir araya geldi - Son Dakika


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