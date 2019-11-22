Son Dakika Haberleri: Başkan Çopuroğlu'ndan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı değerlendirmesi
Son Dakika Güncel Başkan Çopuroğlu'ndan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı değerlendirmesi - Son Dakika

Başkan Çopuroğlu'ndan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı değerlendirmesi

6 saat önce

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ve il teşkilat çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Başkan Çopuroğlu'ndan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı değerlendirmesi, System.String[]

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ve il teşkilat çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Partiden yapılan yazılı açılamada, Çopuroğlu, ilçe teşkilatları delege sürecinin tamamlanmasına az bir süre kaldığını hatırlattı.

Çopuroğlu, ayrıca teşkilat olarak tüm ilçeleri ziyaret edip süreç hakkında bilgi verildiğini de belirtti.

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı hakkında konuşan Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Genel merkezimizin Kayseri'ye olan bir teveccühü var. Bunun için de teşkilatımıza, vekillerimize, çalışan arkadaşlarımıza gösterdikleri samimiyetten ve övgü dolu sözlerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ankara'da bulunan milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla zaman zaman toplantılar yapıyoruz. Kayseri özelinde neler yapıldı, neler yapılabilir, bu konularda fikir alış verişi yapıyoruz. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında da sayın Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamaları yaptı. Türkiye gündemine oturacak birçok mesajlar verdi. Sonrasında birkaç yerde görüşme fırsatımız oldu sayın Cumhurbaşkanımızla. Kayseri'ye özel ilgisi var. Kayseri lezzetleri ile ilgili sohbet etme imkanımız da oldu. Tüm halkımıza selamları var. Ankara'dan güzel izlenimler ile döndük. Bundan sonraki süreçte de ilçe ve il kongreleri ile süreci tamamlamış olacağız."

AK Parti, Kayseri, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP, erken seçim için tavrını ortaya koydu: Öyle bir ihtimal yok
Kulisleri sallayan iddia: Gül ve Babacan 1 Aralık'ta Demokrat Parti'ye katılıyor Ankara Garı patlaması davasında yeni görüntüler ortaya çıktı Erdoğan'ı yanlış anlayan Tatlıses'in anısı alandakileri güldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 16:56:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çopuroğlu'ndan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı değerlendirmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]