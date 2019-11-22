Başkan Çopuroğlu'ndan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı değerlendirmesi

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ve il teşkilat çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Partiden yapılan yazılı açılamada, Çopuroğlu, ilçe teşkilatları delege sürecinin tamamlanmasına az bir süre kaldığını hatırlattı.

Çopuroğlu, ayrıca teşkilat olarak tüm ilçeleri ziyaret edip süreç hakkında bilgi verildiğini de belirtti.

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı hakkında konuşan Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Genel merkezimizin Kayseri'ye olan bir teveccühü var. Bunun için de teşkilatımıza, vekillerimize, çalışan arkadaşlarımıza gösterdikleri samimiyetten ve övgü dolu sözlerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ankara'da bulunan milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla zaman zaman toplantılar yapıyoruz. Kayseri özelinde neler yapıldı, neler yapılabilir, bu konularda fikir alış verişi yapıyoruz. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında da sayın Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamaları yaptı. Türkiye gündemine oturacak birçok mesajlar verdi. Sonrasında birkaç yerde görüşme fırsatımız oldu sayın Cumhurbaşkanımızla. Kayseri'ye özel ilgisi var. Kayseri lezzetleri ile ilgili sohbet etme imkanımız da oldu. Tüm halkımıza selamları var. Ankara'dan güzel izlenimler ile döndük. Bundan sonraki süreçte de ilçe ve il kongreleri ile süreci tamamlamış olacağız."