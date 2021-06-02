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Başkan Çopuroğlu'ndan İncesu çıkarması - Son Dakika

Başkan Çopuroğlu'ndan İncesu çıkarması

02.06.2021 12:42
Başkan Çopuroğlu'ndan İncesu çıkarması, System.String[]

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrası ilk durağı İncesu oldu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrası ilk durağı İncesu oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19'la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimi açıklamasının ardından AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da saha çalışmalarına yeniden start verdi. Teşkilat mensupları ile birlikte İncesu ilçesine giden Başkan Çopuroğlu, program kapsamında 76 yıllık ömründe hiç yakından görmediği Erciyes Dağı hayali gerçekleştirilen İncesulu Necibe Avşar'ı da ziyaret etti. Necibe Avşar'ı evinde ziyaret eden Başkan Çopuroğlu, "Erciyes'e çıkma hayalini gerçekleştiren ve sosyal medyadaki videoları ile gönüllere taht kuran 76 yaşındaki Defçi Necibe Teyzemizi İncesu'daki ikametgahında ziyaret ettik. Tatlı dili ve güler yüzü ile bizleri misafir eden Necibe teyzemize Allah'tan hayırlı ömürler diliyoruz" diye konuştu. Çopuroğlu, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İlçe Başkanı Hamit Korkmaz ile birlikte İncesu ilçesinde yaşanan talihsiz hadise nedeniyle İstasyon Mahallesi'nde ikamet eden aileyi de ziyaret edip hem taziye, hem de geçmiş olsun dileklerini iletti.

İncesu İlçesi'ndeki ziyaretlerin devamında Belediye Başkanı İlmek ile birlikte İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle yeni teşkilat binasında bir araya gelen Çopuroğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Teşkilatımız ile hem hasret giderdik hem de ilçemizdeki çalışmalarımızı konuştuk. Hamit Korkmaz Başkanımız ve değerli teşkilat mensuplarımıza kolaylıklar diliyor, yeni binanın hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yeni süreçte ilk ziyaretlerini gerçekleştirdikleri İncesu'da vatandaşlar ile sohbet etmeyi de ihmal etmedi. - KAYSERİ

Başkan Çopuroğlu'ndan İncesu çıkarması
Başkan Çopuroğlu'ndan İncesu çıkarması
Başkan Çopuroğlu'ndan İncesu çıkarması
Başkan Çopuroğlu'ndan İncesu çıkarması

cumhurbaşkanı, AK Parti, Kayseri, İncesu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Çopuroğlu'ndan İncesu çıkarması - Son Dakika


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