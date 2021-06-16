Başkan Çopuroğlu'ndan Vatandaşa Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika

AK Parti kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, vatandaşları teker teker arayarak doğum günlerini kutladı.

Başkan Çopuroğlu'nun nüktedanlığının yine ön plana çıktığı sohbette keyifli anlar yaşandı. Kutlamaları bizzat kendi telefonunda yapan başka Çopuroğlu'na memnuniyetini ve teşekkürünü ileten vatandaş, "Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun, her anlamda hayatımıza dokunup gönüllerimizde taht kuruyorlar." dedi. - KAYSERİ