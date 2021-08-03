Üye Girişi
Başkan Çopuroğlu: "Nerede afet olduysa tam kadro orada olduk" - Son Dakika

Başkan Çopuroğlu: "Nerede afet olduysa tam kadro orada olduk"

03.08.2021 14:28
Başkan Çopuroğlu:

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; düzenlediği basın toplantısında nerede bir afet olduysa tam kadro orada olduklarını ifade ederek, hiçbir vatandaşın mağdur edilmediğini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; düzenlediği basın toplantısında nerede bir afet olduysa tam kadro orada olduklarını ifade ederek, hiçbir vatandaşın mağdur edilmediğini söyledi. Ülkede çıkan yangınların ardından sosyal medya paylaşımlarına da değinen Başkan Çopuroğlu; "Sosyal medyadaki söylenen şeylerin yüzde 90'ına itibar etmeyin. Çünkü herkes tahmin ettiğini veya provoke etmek istediğini yazıyor" dedi.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, devletin tüm afetlerde vatandaşın yanında olduğunu aktararak; "Dünya tarihinde her zaman afetler olmuş. Zaman zaman sel, zaman zaman yangın olmuş ancak çok fazla bilinmemekle beraber tüm dünyayı etkisi altına almış en büyük felaket covid olacak diye düşünüyorum. Tüm dünya ülkeleriyle geldiğimiz süreçte elhamdülillah devletimiz güzel bir mücadele verdi. Şuanda sayısı 70 milyonu aşkın bir aşılama süreci yaşanmış bulunuyor. İnşallah vatandaşlarımızın göstereceği hassasiyetlerle yüzde 100'e ulaşması için bakanlığımız ve teşkilatımız gayret gösteriyor. Birçok felaket yaşandı. Nerede felaket, doğal afet varsa partimiz, kabinemiz, hükümetimiz tam kadro sahadaydı. Verilen sözler, 'kimse mağdur olmayacak, devlet milletin yanında. Evsiz olanların evleri yapılıp teslim edilecek' diye cumhurbaşkanımızın bizzat talimatları oldu. Hiçbiri havada kalmadı elhamdülillah, vatandaşımız mağdur edilmedi" dedi. Ülkede çıkan orman yangınlarının ardından sosyal medya paylaşımlarına da değinen Çopuroğlu; "Sosyal medyadaki söylenen şeylerin yüzde 90'ına itibar etmeyin. Çünkü herkes tahmin ettiğini veya provoke etmek istediğini yazıyor. Tüm bakanlıklarımız, hükümetimiz, devletimiz, tam kadro yangının söndürülmesi için gayret içerisindeler" şeklinde konuştu.

"Her hafta açılış, temel atma etkinliklerine başlıyoruz"

Pandemi döneminde çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini aktaran Başkan Çopuroğlu; "İnşallah önümüzdeki dönemde göreceksiniz her hafta açılış, her hafta temel atma etkinliklerine inşallah başlıyoruz. Bundan sonraki süreçte Allah izin verirse havaalanımız genişleyecek, inşallah millet bahçemize insanlar sevdikleriyle gelerek yürüyüş yapacak. Pandemi sürecinde 'pandemi var, ne yapalım' ifadesinin arkasına sığınmak yerine genel merkezimizin bize verdiği görev çerçevesinde üye çalışmalarımıza devam ettik. İl Başkanları Toplantısında da en çok üye yapan ilk 3 il başkanlığı olarak bizi onurlandırdı teşkilat başkanımız" ifadelerini kullandı.

"Kayseri'yi karıştıran gazeteci değil İYİ Partili"

CHP'nin yangını fırsat, fırsatı da ganimet bildiğini ifade eden AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Av. Ramazan Bedir; "Tüm çabalarımız karşısında, adeta tüm dünyada etkisini artıran orman yangınlarında devlet-millet el ele verip birlik olacağımız bu günlerde, malum siyasi parti CHP, 'Yangını Fırsat, Fırsatı da Ganimet' bilerek milli birliğimize maalesef kastetmiştir. Bundan yaklaşık altı ay önce 'bu parti, ne zaman Türkiye'nin partisi olacak?' dediğimizi hatırlatmak isterim. Gerçi dünyadan bir haber olan bu siyasi parti ve şürekası ön yargılı politika izlemeyi bıraksalar ve etraflarına baksalar olup biteni anlayacaklar. Ama ne fayda, karşımızda beyaza 'siyah' diyen bir güruh var. Hizbi, iftirayı, yalanı ve tefrikayı rehber edinmiş bu yol, yol değildir. Sırf sayın cumhurbaşkanımızı karalamak, yapılan muhteşem hizmetleri gölgelemek maksadıyla söylenen her yalanın cevabını, milletimiz sandıkta verecektir. Defalarca milletin mahşeri vicdanında sınıfta kalan CHP ve küflü siyaseti yine hezimete uğrayacaktır" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Kayseri ile ilgili bir video hazırlandığını ve videoda röportaj yapan kişinin İYİ Partili olduğunu aktaran Av. Bedir; "Bir süre önce, Kayserimizde senaristi önceden belirlenmiş ve kurgulanmış masum bir 'Sokak Röportajı' gibi kimlikle servis edilen montaj bir film izledik. Burada, genç, yaşlı, engelli, çiftçi, emekli, esnaf bir karede buluşmuş; hep bir ağızdan muhalefetin AK Parti düşmanlığını dile getirdiğini işittik, Bu işi yapan şahsin İYİ Parti Antalya teşkilatında üst kurul adayı olmaya çalışan bir partili olduğunu da öğrendik. Şimdi sormak istiyoruz; bu röportajları yapan şahsın ana işi, sokak röportajı yapmak ise, ilave işi nedir? CHP Belediyesinde veya iştiraklerinde ilave bir iş yaptı mı? Buna karşılık bir bankamatik kartı var mı, maaş aldı mı? Şehrimize saat 15.30 da gelip, hızlıca yapılan bir röportajın ardından 'görev tamam! şimdi yemek vakti' deyip saat 16,30 civarı İYİ Parti İl Başkanın misafiri olarak ikindi yemeğinde bulundu mu? Gerçekleri ters yüz ederek sözüm ona kimsenin dezenformasyon yapmasına müsaade etmeyiz" dedi.

Programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve parti mensupları katıldı. - KAYSERİ

Başkan Çopuroğlu: Nerede afet olduysa tam kadro orada olduk
Başkan Çopuroğlu: Nerede afet olduysa tam kadro orada olduk
Başkan Çopuroğlu: Nerede afet olduysa tam kadro orada olduk
Başkan Çopuroğlu: Nerede afet olduysa tam kadro orada olduk
Başkan Çopuroğlu: Nerede afet olduysa tam kadro orada olduk

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Kayseri, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Çopuroğlu: 'Nerede afet olduysa tam kadro orada olduk' - Son Dakika


Son Dakika

Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı 14:29 Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın şampiyon olması F.Bahçeli ve G.Saraylılar'ı çok mutlu ediyor 14:21 Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın şampiyon olması F.Bahçeli ve G.Saraylılar'ı çok mutlu ediyor Fırsatçılar yine sahnede! Yangın söndürme toplarının fiyatı bir haftada 200 TL birden arttı 13:18 Fırsatçılar yine sahnede! Yangın söndürme toplarının fiyatı bir haftada 200 TL birden arttı
CHP'den enflasyon rakamlarına eleştiri: Son 18 yılın en yüksek temmuz ayı enflasyonu geldi 13:11 CHP'den enflasyon rakamlarına eleştiri: Son 18 yılın en yüksek temmuz ayı enflasyonu geldi Antalya, Muğla ve Isparta'da mücadele devam ederken yangın Uşak'a da sıçradı 12:25 Antalya, Muğla ve Isparta'da mücadele devam ederken yangın Uşak'a da sıçradı Yunanistan'da termometreler 55 dereceyi gösterdi! Yetkililerden halka uyarı üstüne uyarı geldi 11:37 Yunanistan'da termometreler 55 dereceyi gösterdi! Yetkililerden halka uyarı üstüne uyarı geldi
Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış 11:28 Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış Altın satışında güven sorununu ortadan kaldıracak! İstanbul Kuyumcular Odası'ndan 10:29 Altın satışında güven sorununu ortadan kaldıracak! İstanbul Kuyumcular Odası'ndan "güvenCE Etiketi"

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Futbolcu sevgilisi Grealish yüzünden ölüm tehditleri alan güzel model Sasha'nın psikolojisi bozuldu Futbolcu sevgilisi Grealish yüzünden ölüm tehditleri alan güzel model Sasha'nın psikolojisi bozuldu         
14:47
Yangın bölgesinden canlı yayın yapan Şahan Gökbakar, denizin ortasında avazı çıktığı kadar bağırdı: Uçak lazım Yangın bölgesinden canlı yayın yapan Şahan Gökbakar, denizin ortasında avazı çıktığı kadar bağırdı: Uçak lazım         
14:23
Fenerbahçe'den net karar: Armamızda artık yıldız kullanmayacağız Fenerbahçe'den net karar: Armamızda artık yıldız kullanmayacağız         
14:05
Azra'yı vahşice katleden caninin ifadesi ortaya çıktı! Başını ağaç testeresiyle kesip, uçurumdan aşağı atmış Azra'yı vahşice katleden caninin ifadesi ortaya çıktı! Başını ağaç testeresiyle kesip, uçurumdan aşağı atmış         
13:16
Yangın bölgesine giden Yusuf Güney, orman memurlarıyla tartıştığı için gözaltına alındı Yangın bölgesine giden Yusuf Güney, orman memurlarıyla tartıştığı için gözaltına alındı         
13:03
Manavgat'ı teslim alan alevler 35 günlükken yüzü yanan Uğur Acar'ın acısını ikiye katladı Manavgat'ı teslim alan alevler 35 günlükken yüzü yanan Uğur Acar'ın acısını ikiye katladı         
11:37
Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada         
11:31
Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor         
11:00
Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı         
10:27
Evi yananlar için skandal bir ifade kullanan belediye başkanına Melih Gökçek sahip çıktı Evi yananlar için skandal bir ifade kullanan belediye başkanına Melih Gökçek sahip çıktı         
10:22
Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün yurt içi turlar oldu Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün yurt içi turlar oldu         
10:17
Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor? Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor?         
09:52
Acılı babanın kanalda boğulan 17 yaşındaki oğluna son bakışı yürek dağladı Acılı babanın kanalda boğulan 17 yaşındaki oğluna son bakışı yürek dağladı         
09:46
Beslenmesi ve satışı yasak olan saka kuşlarının ticaretini yapan Suriyeliye 120 bin TL ceza Beslenmesi ve satışı yasak olan saka kuşlarının ticaretini yapan Suriyeliye 120 bin TL ceza         
09:38
Gaziantepli berber başlattığı kampanya ile gönülleri fethetti! Tıraş olan her müşteri için fidan bağışlıyor Gaziantepli berber başlattığı kampanya ile gönülleri fethetti! Tıraş olan her müşteri için fidan bağışlıyor         
09:32
Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı         
08:07
Twitch yayıncısı Şükrü Şentürk, cinsel içerikli OnlyFans platformuna geçen Ecesu Özevin'e destek oldu Twitch yayıncısı Şükrü Şentürk, cinsel içerikli OnlyFans platformuna geçen Ecesu Özevin'e destek oldu         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2021 14:55:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Çopuroğlu: "Nerede afet olduysa tam kadro orada olduk" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement