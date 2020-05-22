Başkan Çopuroğlu, telekonferansla yapılan toplantıya katıldı - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, partisinin genel merkezi tarafından düzenlenen 81 il başkanının yer aldığı istişare toplantısına katıldı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle telekonferans ile gerçekleştirildi.

Başkan Çopuroğlu, toplantıda Kayseri il ve ilçe teşkilatları, belediye başkanları ile birlikte yapılan çalışmaları anlattı.

Toplantı ile ilgili konuşan Başkan Çopuroğlu, "Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir ve İç Anadolu Bölge Koordinatörümüz Halis Dalkılıç ile birlikte 81 İl Başkanları İstişare Toplantımızı video konferans yöntemiyle gerçekleştirdik. Toplantının teşkilatlarımız ve şehirlerimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Toplantı oldukça yararlı geçti." ifadelerini kullandı.