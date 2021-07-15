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Başkan Çopuroğlu: "Yılmadık, yıkılmadık, bölünmedik" - Son Dakika

Başkan Çopuroğlu: "Yılmadık, yıkılmadık, bölünmedik"

15 Temmuz 2021 Perşembe 09:59
Başkan Çopuroğlu:

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Hepimizin bildiği gibi asırlardır bu güçlü millet nice hain saldırılarla karşılaştı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Hepimizin bildiği gibi asırlardır bu güçlü millet nice hain saldırılarla karşılaştı. Yılmadık, yıkılmadık, bölünmedik" dedi.

Başkan Çopuroğlu mesajında; "Tarihimizin en karanlık gecelerinden ve aynı zamanda dönüm noktaların biri olan 15 Temmuz Kalkışması da bu girişimlerden biridir. Öncelikle, o karanlık geceyi zaferle dolu bir sabaha dönüştüren zaferi milletimize bahşeden Rabbimize binlerce şükür olsun. Dik duruşun sembolü sayın cumhurbaşkanımızla birlikte meydanlara inerek demokrasi mücadelesi veren kahraman milletimizin her bir ferdine selam olsun. Bu büyük destanın baş mimarı olan 251 şehidimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifa ve esenlikler diliyorum. 15 Temmuz 2016'da, milletçe büyük bir tehlike atlattık. Tüm dünya önünde büyük bir var olma sınavını daha yine alnımızın akıyla başardık. Tarihte eşi benzeri az görülen hain bir saldırıya maruz kaldık ve Türk Milletine yakışan örnek bir mücadeleyle bertaraf etmeyi başardık. Başta rabbimizin inayeti, sonra, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve en önemlisi de aziz milletimizin güçlü iradesi sayesinde, bir kere daha büyük bir zafer kazandık. Büyük milletimizi bu topraklarda istemeyenlere büyük bir ders daha verdik. Her bir karışı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış, her bir köşesi ayrı bir destana tanıklık etmiş bu cennet yurdun bizim olduğunu bir kere daha tüm dünyaya ilan ettik. Allah milletimize bir daha bize o karanlık geceyi yaşatmasın. Cumhuriyetimizi, demokrasimizi, milli irademizi yok etmek, hürriyetimizi elimizden almak isteyenlere karşı, 15 Temmuz'da olduğu gibi, milletçe onurlu bir mücadele vermeyi ve galip gelmeyi nasip etsin. Bu vesileyle, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Büyük Taarruz'dan 15 Temmuz'a, bu topraklar için toprağa düşen ama makamların en yücesine erişen tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. Büyük destanımızın 5. yıldönümü, Aziz Milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Başkan Çopuroğlu: Yılmadık, yıkılmadık, bölünmedik

15 Temmuz, AK Parti, Kayseri, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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