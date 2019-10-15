Son Dakika Haberleri: Başkan Coşkun, gençlerle bir araya geldi
Son Dakika Güncel Başkan Coşkun, gençlerle bir araya geldi

Başkan Coşkun, gençlerle bir araya geldi

46 dakika önce

İspir Belediye başkanı Ahmet Coşkun, İspir Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Coşkun, gençlerle bir araya geldi, System.String[]

İspir Belediye başkanı Ahmet Coşkun, İspir Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.


Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, İspir de üniversiteli gençlerle kucaklaştı sorunlarını dinledi. Gençlere sohbet eden Başkan Coşkun okuduğu şiirlerle gençlerin beğenisini topladı.


Öğrencilere hitaben "Sizlerinde bir kızıl elmanız var okuyun diplomalarınızı alın bu memleketi nasıl yukarı taşırız onun mücadelesini verin" diyen Başkan Coşkun, her ayın ilk haftasında gençlerle bir araya geleceklerini söyledi.


Başkan Coşkun, öğrencilerle tarihi uluslar arası panayırı, İspir kalesini, Kaçkarları yedi gölleri gezerek onlara İspir'in cazibe dolu yaşam merkezi bir yer olduğunu anlattı. - ERZURUM

Ahmet Coşkun, İspir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:56 Kaynak: İHA
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