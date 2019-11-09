Son Dakika Haberleri: Başkan Coşkun'un baba acısı
Son Dakika Güncel Başkan Coşkun'un baba acısı

Başkan Coşkun'un baba acısı

6 saat önce

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'un babası İsmail Coşkun hayatını kaybetti.

Başkan Coşkun'un baba acısı, System.String[]

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'un babası İsmail Coşkun hayatını kaybetti.


Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören baba İsmail Coşkun, önceki gün aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.


İsmail Coşkun'un cenazesi İspir Tuğrulşah Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Kaynakbaşı (Hendek) Köyü'nde toprağa verildi.


Cenaze namazına siyasi parti temsilcileri, sivil tolum kuruluşların yöneticileri, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM

İsmail Coşkun, Ahmet Coşkun, İspir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
Metin Feyzioğlu'ndan istifa açıklaması: Kendine güvenen hodri meydan gelir, aday olur Hakan Şükür'ün babasının mal varlıklarına yeniden tedbir konuldu Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 20:29:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Coşkun'un baba acısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]