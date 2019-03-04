Son Dakika Haberleri: Başkan Cumali Atilla Ergani'de

Başkan Cumali Atilla Ergani'de

2 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla Ergani'yi ziyaret etti.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla Ergani'yi ziyaret etti.

Beraberinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ile ilçeye giden Atilla, AK Parti Ergani Belediye Başkan adayı Vahit Güvensen'i seçim bürosunda ziyaret etti.

Yaptığı konuşmada DSİ ile yaptıkları çalışmalar sonucu Ergani'nin 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak tesisi faaliyete geçirdiklerini belirten Atilla, ilçenin sorunlarının çözümü için önemli projeler hayata geçireceklerini söyledi.

Atilla, daha sonra Bal, Güvensen ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şükrü Sayan ile esnaf ziyaretinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:48 Kaynak: AA

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