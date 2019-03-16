Son Dakika Haberleri: Başkan Dağdelen: "11'de 11'e Çok Yakınız"

Başkan Dağdelen: "11'de 11'e Çok Yakınız"

7 dakika önce

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, il merkezi, ilçeler ve beldeler olmak üzere 11'de 11 yapmaya çok yakın olduklarını ifade ederek, "Allah izin verirse biz bu seçimi alacağız. Ama yüksek bir oyla alırsak elimiz güçlü olur.

Başkan Dağdelen:
AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, il merkezi, ilçeler ve beldeler olmak üzere 11'de 11 yapmaya çok yakın olduklarını ifade ederek, "Allah izin verirse biz bu seçimi alacağız. Ama yüksek bir oyla alırsak elimiz güçlü olur. Biz bunu istiyoruz" dedi.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında AK Parti Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte ev, esnaf ve mahalle ziyaretleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kırıkkale'de sandık esaslı çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Dağdelen, "Tüm ekibimiz sahanın içinde çalışmalarını yürütüyor. Problem olan yerlere bizzat ben gidiyorum. İl merkezi ve tüm ilçe ve beldelerde 11'de 11 yapmaya çok yakınız ve bunu görebiliyoruz. Bugün itibariyle bu durumu rahatlıkla söyleyebilirim. AK Parti'ye, Belediye Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza destek olsunlar. Biz bu milletin hizmetkarıyız. Gerçekçi olmaya çalışıyoruz. Allah izin verirse biz bu seçimi alacağız ama yüksek bir oyla alırsak elimiz güçlü olur. Biz bunu istiyoruz hemşehrilerimizden" dedi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:51 Kaynak: İHA

AK Parti, Kırıkkale, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haftanın Açılış Maçında Fenerbahçe, Sivasspor'u 2-1 Mağlup Etti AK Partili Mustafa Göktaş'tan Skandal Sözler: Oy Verin, Cennetin Anahtarı Cebinize Girsin Genç Kızları Dövüp Taciz Eden Magandaya 63 Yıl Hapis Cezası Verildi Ünlü Market Zinciri Adese, 3 Şubesini Daha Kapattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 13:58:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Dağdelen: "11'de 11'e Çok Yakınız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]