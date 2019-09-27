Delice'nin Çerikli beldesinde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Çerikli ziyaretimiz sırasında belediyemizin yürütmekte olduğu çalışmaları yerinde görme imkanımız oldu. AK Parti ile belediyelerimiz hayat buluyor" dedi.



AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, beldedeki yapılan hizmetlerle ilgili Çerikli Belediye Başkanı Nuh Şahin'den bilgiler aldı. Daha sonra Delice Kaymakamı Saliha Teke ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve şikayetleri dinledi.



Başkan Dağdelen, "Çerikli ziyaretimiz sırasında belediyemizin yürütmekte olduğu çalışmaları yerinde görme imkanımız oldu. AK Parti ile belediyelerimiz hayat buluyor. Belediye Başkanımız Nuh Şahin'in Çeriklili hemşehrilerimiz için gösterdiği gayrete şahidiz. Allah çalışmalarında kolaylıklar versin. Çerikli'de hemşehrilerimiz ve esnaflarımızla hal hatır ettik. İşlerinde bereket, ömürlerinde sağlık ve huzur dileklerimizi ilettik. Çerikli hemşehrilerimiz her vakit olduğu gibi, güler yüzle uğurladılar bizi" diye konuştu. - KIRIKKALE