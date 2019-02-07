Son Dakika Haberleri: Başkan Dağdelen: "Bir Zafer Daha Yaşayacağız"

Başkan Dağdelen: "Bir Zafer Daha Yaşayacağız"

1 saat önce

Kırıkkale'de seçim bürosunda vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Kırıkkale bir kez daha seçim gecesi zaferini bizlerle paylaşacak" dedi.

Başkan Dağdelen:
Kırıkkale'de seçim bürosunda vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Kırıkkale bir kez daha seçim gecesi zaferini bizlerle paylaşacak" dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında ev ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, seçim bürosunda parti yöneticileri, ilçe başkanları, teşkilat mensupları ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başkan Dağdelen burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Kırıkkaleli hemşehrilerimizin AK Parti ve Adayımız Mehmet Saygılı'ya gösterdikleri teveccüh, gönül belediyeciliğinin en değerli ifadesi. Allah'ın izniyle Kırıkkalemiz bir kez daha seçim gecesi zaferini bizlerle paylaşacak. Esnaf ve vatandaşların ilgisine teşekkür etti. Seçimi birlik ve beraberlik içerisinde kazanacağız, gönül belediyeciliğini sürdüreceğiz" diye konuştu. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:16 Kaynak: İHA

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Politika
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