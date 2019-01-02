Son Dakika Haberleri: Başkan Dağdelen: "Merhamet Siyaseti Yapıyoruz"

Başkan Dağdelen: "Merhamet Siyaseti Yapıyoruz"

1 saat önce

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Engelsiz Yaşam Merkezindeki engellilerle bir araya gelerek hediye dağıttı.

Başkan Dağdelen:
AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Engelsiz Yaşam Merkezindeki engellilerle bir araya gelerek hediye dağıttı.

AK Kırıkkale İl Teşkilatı ile birlikte Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret eden Başkan Dağdelen, engellilerle bir araya gelerek hediye verdi. Engellilerle tek tek ilgilenen Başkan Dağdelen, "Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir, bizim siyasetimiz muhabbet ve merhamet siyasetidir. Engelsiz Yaşam Merkezinde kalan ve hepimizin şefkat ve merhametine ihtiyacı olan güzel insanların Cumhurbaşkanımıza olan muhabbetine tanık olduk" dedi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:13 Kaynak: İHA

Kırıkkale, Politika
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