Başkan Dağtekin, 1 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika

Başkan Dağtekin, 1 Mayıs'ı kutladı

30.04.2021 12:54
Başkan Dağtekin, 1 Mayıs'ı kutladı, System.String[]

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Bir yılı aşkın süredir devam eden pandemi dönemi boyunca başta işçiler olmak üzere tüm kesimlere yönelik bir biri ardına açıklanan paketlerle vatandaşların sosyal ve ekonomik yönden mağdur edilmediğini söyleyen Başkan Dağtekin, salgın süresince Adıyaman'a yapılan desteklere dikkat çekti.

Başkan Dağtekin, "Öncelikle tek sermayeleri emek ve alın teri olan, ülkemizin ve Adıyaman'ımızın büyümesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynayan işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik ediyorum. AK Parti hükumeti olarak göreve geldiğimizden bu yana işçilerimizin hak arayışını uzlaşma zemininde sürdürülmesi gerekliliği üzerinde yoğun gayret sarf ettik. İşçilerimizin emek konusunda adaletin tesisi için yoğun mücadele içerisinde olduk. Bilhassa tüm dünyayı etkileyen Covid-19'a karşı yürüttüğümüz mücadelede emekçilerimizi her alanda koruyacak tedbir ve desteklere öncelik verdik.

Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kayıtlı işçi bulunuyor. Çalışma hayatında yapılan yeni düzenlemeler işçilerimizi hem haklara ulaşmayı kolaylaştırdık hem de işçi işveren ilişkilerindeki birçok sorunu ortadan kaldırıp iş barışına katkıda bulunduk. Sendika üyeliği ile ilgili birçok zorluk ortadan kaldırılarak çalışanların sendikalara üye olmaları kolaylaştırdık. Böylece sendikalı işçi sayısında ciddi bir artış sağlandı. Kamuda taşeron olarak çalışanlar adeta devrim niteliğinde bir düzenleme ile kadroya geçirildi. Hem kamudaki hem belediyelerdeki işçiler 4D kapsamına alındı ve izin, tazminat, emeklilik gibi birçok hakları korunmuş oldu. Fırsat eşitliği ile kadınların önündeki birçok engel kaldırıldı. Onların iş hayatında daha fazla yer almaları sağlandı. Asgari ücret zamları her yıl enflasyonun üzerinde yapıldı. Anneler yarım çalışma, izin gibi imkanlarla ile hem iş hayatında hem çocuklarının yanında yer aldı. Bu ve bunlara bezer birçok reform ve uygulamalarla her daim işçi ve emekçilerin sorunlarına samimiyetle çözüm üretmeye çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah 17 günlük kısıtlamadan sonra hedeflediğimiz rahatlamayı sağlayacağız. Bunun için de vatandaşlarımızın biraz daha fedakarlık yapması gerekiyor. İnanıyorum ki, bu süreçten sonra yaraları hızla sarmaya başlayacak, el birliği ile en az hasarla atlatacak ve birçok sektörümüz canlanarak istihdama kapı aralayacaktır. Bu duygu ve temennilerle tüm dünyada işçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs'ın, hakkaniyetli ve adil şartlarda bir çalışma ortamına vesile olmasını temenni ediyor, tüm emekçilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Dağtekin, 1 Mayıs'ı kutladı

Adıyaman, AK Parti, 1 Mayıs, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Dağtekin, 1 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika


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