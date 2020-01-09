Başkan Dağtekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Dağtekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika

Başkan Dağtekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

7 saat önce

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak, gazeteciliğin bir bilgi kaynağı olmasının yanı sıra dürüstlük, sorumluluk ve fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu söyledi.

Başkan Dağtekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı, System.String[]

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak, gazeteciliğin bir bilgi kaynağı olmasının yanı sıra dürüstlük, sorumluluk ve fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu söyledi.


Başkan Dağtekin, 1961 başında 212 sayılı yasayla gazetecilerin çalışma koşulları yeniden düzenlenmesiyle 10 Ocak'ın Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlandığını söyleyerek, "2002 yılı öncesi dönemlerde medya mensupları çeşitli vesayet odaklarının baskısı altında yayın yaptığı dönemlere şahit olduk. Ancak AK Parti iktidarı ile birlikte son 17 yılda hayata geçirdiğimiz reformlarla gazetecilerimiz daha demokratik ve özgür bir yapıya kavuşmuştur.


Hiç şüphesiz her meslek kendi alanında değerlidir Ancak gazetecilik-habercilik günümüzün en saygın ve dinamik mesleklerinden biridir. Adıyaman'ımızın tanıtımında ve kalkınmasında yerel gazetecilerimizin büyük emekleri vardır. Adıyaman'da yayın yapan yerel gazetelerimizin ilimize olan katkısı biz siyasetçiler tarafından da önem ölçüde hissediliyor. Öğretmenlik hayatım, sivil toplum örgütü yöneticiliğim ve halihazırda devam eden AK Parti İl Başkanlığım süresince özellikle yerel medya mensubu kardeşlerimizle yakın bir çalışma içerisinde olduk. Geçmişte çıkardığımız dergi, zaman zaman bazı gazetelerimizde köşe yazarlığı ve yerel televizyonlarımızda hazırladığımız programlarla kısmen de olsa bu özel mesleğin ne kadar zahmetli ve meşakkatli olduğunu biliyorum.


Gazetecilerimizin çalışmalarını ve haberlerini yakından takip eden biri olarak; yerel basınımızın her bir emekçisinin çok büyük bir özverili ile bu mesleği icra ettiklerini görebiliriz. Elbette basının önemli görevlerinden bir tanesi de eleştirmektir. Gazetecilerimizin yapıcı eleştiri yapma hakkına da sonun kadar saygı gösteriyorum. Belki bizim de gözden kaçırdığımız, eksik bıraktığımız veya yapamadığımız, işler olabiliyor. Dolayısıyla bu yapıcı eleştiriler eksik bıraktığımız şeyleri düzeltmemize de vesile olabiliyor. Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü sadece çalışan gazetecilerin günü olarak görmüyoruz. Yıllarca bu mesleğe emek ve gönül vermiş ancak farklı gerekçelerle bu mesleği sürdüremeyen kardeşlerimizde bizim nazarımızda kıymetli gazetecilerimizdir. Bu vesileyle matbaasından dizgi-mizanpajına, muhabirinden kameramanına, radyolarımızdan televizyonumuza, haber sitelerimizden ajanslarımıza kadar emek veren tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

AK Parti, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:17 Kaynak: İHA
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