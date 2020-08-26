Başkan Dağtekin'den 6. Bölge açıklaması - Son Dakika

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, geçtiğimiz günlerde 2846 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Adıyaman'ın 6'ncı Bölge teşvik kapsamına alınmasından dolayı Adıyaman'ın yatırımlarda yeni bir döneme girdiğini söyledi.

Adıyaman'ın 6'ncı bölge teşviklerinden faydalanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Dağtekin, "Bilindiği gibi daha önce açıklanan teşvik sisteminde Adıyaman 5'inci bölgedeydi. Resmi Gazetede yayımlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Adıyaman ilimiz, OSB içi, OSB dışı ayrımı yapılmaksızın artık tüm ilçeleri ile 6'ncı bölge teşviklerinin tamamından faydalanacaktır. Elbette süreç içerisinde yeni yatırım yapmak isteyen müteşebbislerimiz zaten 6'ncı bölgenin avantajlarından faydalanıyordu. Cumhurbaşkanlığı kararıyla teşvik sisteminde bazı değişiklikler yapılarak, teşvikin kapsamı genişletildi. Bu değişiklik içerisinde hiç şüphesiz Adıyaman'ın tüm ilçeleri de kapsayacak şekilde 6'ncı bölgede yer alması oldu. Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van gibi illerle birlikte 6'ncı bölge teşviklerden faydalanacak olan Adıyaman'ımız, böylelikle rekabet gücünü daha da arttıracaktır. Özellikle işgücü maliyetleri noktasında sağlanan destekler, Adıyaman'ı emek yoğun sektörler olan tarım, turizm ve sanayi alanlarında büyük avantajlar sağlayacak ve yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirecektir. Bu fırsatı Adıyaman'ın tüm dinamikleriyle birlikte iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu süreci, kelimelerden, kavramlardan ayrıştırıcı, tahrip edici üslup yerine birbirimizi duyarak, birbirimizi dinleyerek bu güzel şehrin yükselmesi için neler yapabiliriz, bunu kendimize dert edinmemiz gerekiyor. Her zaman söylüyorum çalışan, üreten ve yükselen bir Adıyaman için ortak aklın olması gerekiyor. AK Parti olarak her zaman ortak aklın hakim olması için çalıştık. Özellikle bu süreçte başta Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız ve Milletvekilimiz Ahmet Aydın olmak üzere tüm milletvekillerimizle, sanayicilerimizin taleplerini dikkate alarak, yatırımlar noktasına onlarına lehine olacak adımların atılması için Ankara'da yoğun gayretler sarf ettik. Bu yoğun çalışmalar neticesinde son şeklini alan teşvik sisteminde 6'ncı bölge kapsamına alındık" diye konuştu. - ADIYAMAN