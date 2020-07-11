Başkan Dağtekin'den 'Ayasofya Cami' açıklaması - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etme kararını değerlendirdi.



İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Fatih Sultan Mehmet Han Vakfiyesi, İstanbul'un fetih alameti Ayasofya Cami'nin fiilen asli hüviyetine döndüğü için şükrettiğini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti.



"Hayatımızda yaşayabileceğimiz en hakiki sevinçlerden birine daha mazhar olduk" diyen Başkan Dağtekin, "İstanbul, daha 21 yaşındaki Cennet Mekan Fatih Sultan Mehmet Han tarafından tüm itirazlarına rağmen, büyük riskler alınarak, 53 gün boyunca tüm zorluklara direnerek, şehitler verilerek feth edildi. Ayasofya'nın aslına rücu etmesi, bizim onlara asırlık borcumuzdur. Gençliğimizde 'Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın' sloganları attığımız dönemlerden bugüne kadar hep bize 'hayal kuruyorsunuz' derlerdi. Allah'a hamdolsun gerçekleşti Bu kutlu dava da, bu kutlu yol da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la yan yana yürümeyi ve bu tarihi günleri bize nasip eden Rabbime sonsuz şükürler olsun. Elbette bugünlere gelmek kolay olmadı. Bilhassa siyasi kariyeri çeşitli mücadele ve badirelerle geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlığından bu yana her adımda birçok düşmanlık ve ihanetle boğuştu. Tüm bunlara rağmen yeni Türkiye'yi inşa etmekten geri durmadı. Belki de bu nedenle karşısına çıkanlar teker teker tökezlerken o hep icracı kimliğiyle büyük kitlelerin güvendiği isim olarak kaldı. Başbakanlıktan, Cumhurbaşkanlığına kadar ki gelinen sürece kadar her zaman güçlü ve bağımsız Türkiye vizyonunu harekete geçirdi. Hiç şüphesiz Ayasofya'nın Cami hüviyetine kavuşması, gerçek anlamda egemen bir devlet olmanın tezahürüdür. Ümmetin lideri, bu millete genetik kodlarını hatırlatması ve ortaya koyduğu güçlü siyasi irade sayesinde Ayasofya'nın zincirlerini kırmıştır. AK Parti iktidarı, dünya sahnesinde Türkiye'nin yerini sağlamlaştırdığı ve elbette asırlık rüyamız olduğu için Ayasofya'yı tekrar esas kimliğine kavuşturan bir iktidardır. Dolayısıyla 10 Temmuz 2020 bu ülkenin tam bağımsızlığını ilan ettiği tarih olarak ta nitelendirebiliriz. Biz Ayasofya'yla, Ayasofya cemaatiyle buluştuğu gün, gerçek anlamda özgür bir ülke olduğumuzun kanıtı olacak inşallah. Cumhurbaşkanımızın ulusa sesleniş konuşmasında, 24 Temmuz 2020 Cuma günü, Cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlandığı müjdesini verdi. Rabbimizden niyazımız; ibadete açılan Ayasofya Camii bizlere yeni bir nefes olsun. Rabbimizden, bizleri yeryüzündeki tüm mescitlerimizin yüzünün güldüğü günlere eriştirmesini niyaz ediyorum. Bu vesile ile bir kez daha Ayasofya'nın yeniden camiye dönmesini sağlayan yargı kararı ve Cumhurbaşkanlığı düzenlemesinin bütün İslam Alemi'ne hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN