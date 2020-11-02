Başkan Dağtekin'den çiçeği burnunda başkana hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Başkan Dağtekin'den çiçeği burnunda başkana hayırlı olsun ziyareti

02.11.2020 17:16
Başkan Dağtekin'den çiçeği burnunda başkana hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, geçtiğimiz günlerde yapılan Tut ilçesinin 7. olağan kongresi sonrası başkan seçilen Ali Korkmaz ve yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, geçtiğimiz günlerde yapılan Tut ilçesinin 7. olağan kongresi sonrası başkan seçilen Ali Korkmaz ve yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Teşkilat ziyareti öncesi Tut ilçesinde bulunan esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Mehmet Dağtekin'e ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Başkan Dağtekin, esnaf ve vatandaşlarla yaptığı görüşmeler sonrası AK Parti Tut ilçe Başkanlığına geçti.

Bir önceki ilçe Başkanı Ahmet Öztürk ve yönetim kurulunun da hazır bulunduğu ziyarette teşkilat mensuplarına hitaben konuşan Başkan Dağtekin, AK Parti'de eski diye bir kavram olmadığını, kongrelerin ise bir tazelenme ve sadece bir isim değişikliğinden ibaret olduğunu belirtti.

Başkan Dağtekin, "19 yıllık AK Parti iktidarı dönemi boyunca bu kutlu yolda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle yol yürüyen bir il başkanı olarak Allah'a hamd ediyorum. Azmin, mücadelenin, bitip tükenmek bilmeyen enerjinin, millet-devlet buluşmasının timsali olan liderimiz teşkilatçılığın en alt kademesinden bugünlere gelen bir lider. Bugün Tut ilçesine gelirken yapılan hizmetlere bizzat şahit olduk. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye, tarımdan enerjiye kadar her alanda Adıyaman'ı baştan aşağı büyük bir değişim ve dönüşümüne vesile olan bir lideri Allah bizim dönemimize nasip etti. İki yılı aşkın bir süredir il başkanlığı görevini yürütmekteyim. Bizler için mevki ve makamlar geçicidir. Ne zaman ki görev süremiz dolarsa inşallah bu büyük sorumluluğun hakkını vermişiz der, yine teşkilatıma gelir, bu davanın emrinde çalışmalarımızı sürdürürüz. İl Başkanı olarak ilçe teşkilatlarımızın emrindeyim. Hangi sıkıntı ve sorunlar olursa olsun 7/24 saat bana ulaşabilirsiniz. İnşallah yeni yönetimimizle birlikte Tut ilçemizi de 2023 hedeflerine inşallah yine birlikte ulaştıracağız. Bu hedeflerimiz içerisinde Tut belediyemizi de ak belediyecilikle buluşturmak olacaktır. Bilindiği gibi AK Partimizin 3 Kasım'da iktidara gelişinin 18. yıldönümünde 'Her üye bir fidan' programımız olacaktı. Ancak deprem dolayısıyla bu etkinliğimiz ileri bir tarihe ertelendi. Tabii bu etkinliğin anlamı çok büyük. Her üye toprağa dikilmiş bir ağaçtır, bir fidandır. Bu ağaç dal verecek, budak verecek, meyve verecek. ve inşallah Türkiye'ye kök salacak. Bu noktada Tut ilçe teşkilatımızın da bir gönül seferberliği ile kısa süre içerisinde yeni üye hedefini yakalayacağına inanıyorum. Bu vesile ile tekrardan ilçe başkanımız Ali Korkmaz ve yönetiminin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Daha sonra ilçe teşkilat toplantısına telefonla bağlanan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında Tut ilçesinde önümüzdeki yıl doğalgaz çalışmalarına başlanacağı müjdesini verdi.

Milletvekili Aydın, "Malumunuz olduğu üzere bu yıl Çelikhan ve Samsat ilçelerimizde çalışmalar başlandı. İlgili firmayla da görüşmelerimizi gerçekleştirmiştik. İnşallah önümüzdeki yıl, bir aksilik olmazsa çalışmalara başlayarak Tut ilçemizle birlikte Gerger ve Sincik ilçelerimizi de doğalgazla buluşturacağız. Tutlu kardeşlerimizin, ortalıkta dolaşan manipülatif haberlere itibar etmemesini istirham ediyoruz. Özellikle son günlerde, doğalgazın belediye tarafından getirileceği iddiaları tamamen asılsızdır. AK Parti Teşkilatlarımız ve Tutlu hemşehrilemiz de çok iyi biliyor ki, AK Parti siyaseti eser ve hizmet siyasetidir. İnşallah bu hizmetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz. İnanıyorum ki, Tut ilçe başkanımız ve yeni yönetimi 2023 hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarına devam edecek ve bir sonraki dönem Tut belediyesini kazanacağız. Bu vesile ile tekrardan ilçe başkanımız Ali Korkmaz ve yönetimine görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Dağtekin'den çiçeği burnunda başkana hayırlı olsun ziyareti
Başkan Dağtekin'den çiçeği burnunda başkana hayırlı olsun ziyareti
Başkan Dağtekin'den çiçeği burnunda başkana hayırlı olsun ziyareti

Ali Korkmaz, Adıyaman, AK Parti, Tut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Dağtekin'den çiçeği burnunda başkana hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika


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