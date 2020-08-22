Başkan Dağtekin'den doğalgaz açıklaması - Son Dakika

Başkan Dağtekin'den doğalgaz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi müjdesiyle ilgili açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği her bir müjde güçlü ve lider Türkiye'nin gücüne güç katıyor" dedi.

Başkan Dağtekin'den doğalgaz açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi müjdesiyle ilgili açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği her bir müjde güçlü ve lider Türkiye'nin gücüne güç katıyor" dedi.

Karadeniz'de yapılan 320 milyar metreküplük gaz rezervinin keşfi Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği toplam doğal gaz miktarının da neredeyse 20 katı seviyesinde bulunduğunu anımsatan Başkan Mehmet Dağtekin, "Cumhurbaşkanımızın Dolmabahçe'de canlı yayında açıkladığı Karadeniz'de arama faaliyetlerini sürdüren Fatih Sondaj Gemisi'nin keşfettiği 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi tarihimizin en büyük gelişmelerinden biridir. Öncelikle yeni bir dönemin başlangıcı olan Sakarya Gaz Sahası'nın ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah bu keşif, enerjide tam bağımsızlık yolunda epey mesafe almamıza vesile olacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 83 milyon tek yürek olduk, kenetlendik, inandık ve başardık. Cumhurbaşkanımızın, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini dünyaya duyururken; esas kıymetli olan bir konuyu daha hatırlattı. Petrol ve doğal gaz sahalarının kontrolü ve güvenliği için yeri geldiğinde milyonlarca insanın canının hiçe sayıldığı, bir damla petrolü, oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören gayri insani vahşi düzene karşı Türkiye'nin mağdur ve mazluma önce insan, önce dostluk, önce kardeşlik elini uzattığını ifade etmesi hepimizi duygulandırmıştır. İşte bizler; enerji kaynaklarını sömürmek adına yapılan zulümleri, savaşları, dökülen kanları hatırlatabilecek kadar tarihi temiz olan bir ülkenin evlatlarıyız. Ki Rabbim, kendi topraklarımızda, kendi kara sularımızda görülmedik zenginlikte kapılar açıyor. Tevafuk odur ki; Cumhurbaşkanımızın, Ayasofya'yı ibadete açan kararnameyi imzalamasıyla Ayasofya'nın resmen cami olarak ibadete açılmasının üzerinden bir ay geçmeden yine beklediğimiz müjdenin adı Fatih Sondaj Gemisi'nden geliyor. İnşallah Karadeniz'in ardından benzer müjdeleri Akdeniz'den de alırız. Elbette Sakarya Gaz Sahası'ndaki bu keşif bölgede yeni rezervlerin habercisi olurken, bu miktarın yeni sondajlarla da artmasını bekliyoruz. Şunu da özellikle hatırlatmak istiyorum; 320 milyar metreküp doğalgaz rezervimiz, yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilen sondaj ve sismik faaliyetler neticesinde keşfedilmiştir. Hedefimiz ise 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Bu çok önemli bir olay. Malumunuz olduğu üzere her yıl yaklaşık 40 milyar doların üzerinde enerji maliyetlerimiz oluyor. Dolayısıyla dışsal kırılganlığımız olan cari açığın kapanmasına neden olacak büyük bir değerden, büyük bir keşiften bahsediyoruz. 'Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye' sloganıyla çıktığımız bu yolda ülkemizin milli imkan ve kabiliyetlerini seferber edebilme becerisi; enerji alanında kendi kendine yetebilme becerisiyle perçinlenmesiyle ülkemizin 2021, 2022, 2023'te yazacağı yepyeni başarı hikayelerini hep birlikte gururla takip edeceğiz. Bu vesile ile risk alıp yönetebilen ve dünyayı okuyarak, doğru bildiği yolda vizyoner bir bakış açısıyla ülkemize yeni ufuklar, yeni heyecanlar kazandıran Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Karadeniz'de, dünyayı gıpta ettiren rezervin tespiti için bakanlığı süresince büyük emek veren Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ve Cumhurbaşkanlığı kabinemize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 11:18

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Dağtekin'den doğalgaz açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

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